*09:25JST 米国株式市場は大幅反落、インフレ加速で年内の利下げ期待後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

MAR18

Ｏ 54215（ドル建て）

Ｈ 55180

Ｌ 53450

Ｃ 53550 大証比-1360（イブニング比+85）

Vol 4941



MAR18

Ｏ 54160（円建て）

Ｈ 55090

Ｌ 53365

Ｃ 53465 大証比-1445（イブニング比+0）

Vol 21097

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.70円換算）で、 ソフトバンクG＜9983＞、東

京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2408 5

3

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.37 0.06 5089 -4

4

8035 (TOELY) 住友商事 36.72 0.33 5867 -12

5

6758 (SONY.N) TDK 13.38 -0.10 2138 -5

4

9432 (NTTYY) KDDI 16.59 -0.17 2651 -3

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.92 0.06 933 -25.

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.79 -0.51 4760 -10

9

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.30 0.00 3611 -13

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.11 4925 22

0

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.58 0.17 6577 -14

3

8001 (ITOCY) 丸紅 357.73 -3.55 5716 -11

9

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.74 -0.06 6184 -13

6

8031 (MITSY) 東京エレク 121.20 -120.85 38733 -155

7

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6392 -16

2

4568 (DSNKY) 第一三共 18.40 -0.27 2940 -3

7

9433 (KDDIY) 関西電力 8.31 0.26 2656 -63.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.09 0.03 1046 -108

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.60 -0.60 1843 -37.

5

7267 (HMC.N) スズキ 48.48 -0.63 1937 -39.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.39 -0.12 5877 -8

8

6902 (DNZOY) ファナック 18.72 -0.43 5983 -15

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.60 -1.61 8820 -16

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.55 -0.09 2804 -2

8

8411 (MFG.N) オリックス 30.17 -0.39 4821 -8

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.04 -0.05 19239 -54

1

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.03 -0.36 5762 -10

8

7741 (HOCPY) キヤノン 26.94 -0.50 4305 -6

7

6503 (MIELY) 三菱電機 68.61 -1.56 5482 -15

7

6981 (MRAAY) 日東電工 20.34 -0.28 3250 -8

7

7751 (CAJPY) 任天堂 15.21 -0.41 9722 -13

7

6273 (SMCAY) SMC 20.74 -0.28 66281 -175

9

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.47 -0.07 357 -5.

4

6146 (DSCSY) ディスコ 42.60 -0.70 68071 -260

9

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.02 0.03 2080 -2

9

8053 (SSUMY) 三菱商事 34.98 1.26 5589 -12

3

6702 (FJTSY) 富士通 20.76 -1.53 3317 -15

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.90 15.30 20277 -31

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.30 -0.06 3292 -6

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.49 -1.09 1836 -8.

5

8002 (MARUY) 三井物産 813.41 21.72 6499 -16

0

6723 (RNECY) ルネサス 7.75 -0.15 2477 -10

6

6954 (FANUY) 京セラ 15.52 -0.10 2480 -5

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.89 -0.32 1429 -27.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.99 -0.04 4792 -3

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.42 -1.49 6459 -14

3

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.34 -0.06 2985 -5

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.41 -0.10 2180 -9

4

6857 (ATEYY) シスメックス 8.60 0.00 1374 -24.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.06 -0.18 2087 -38.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 0.46 1534 24.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.79円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.40 1470 90 6.5

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4925 220 4.6

8

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2408 53 2.2

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.60 1534 24.5 1.6

2

1605 (IPXHY) 国際石油開発 29.60 4730 55 1.1

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.41 2180 -94 -4.1

3

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.80 2684 -191 -6.6

4

6762 (TTDKY) アドバンテスト 149.30 23857 -1273 -5.0

7

6702 (FJTSY) 富士通 20.76 3317 -158 -4.5

5



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46225.15 前日比：-768.11

始値：46913.93 高値：46913.93 安値：46193.06

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22152.42 前日比：-327.11

始値：22421.96 高値：22461.76 安値：22144.76

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6624.70 前日比：-91.39

始値：6697.16 高値：6705.18 安値：6621.66

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.884％ 米10年国債 4.268％

米国株式市場は大幅反落。ダウ平均は768.11ドル安の46225.15ドル、ナスダックは3

27.11ポイント安の22152.42で取引を終了した。

イランが石油関連施設等が攻撃を受けたことを明らかにし原油価格が一段と上昇し

たほか、生産者物価指数（PPI）が予想以上に加速したため利下げ期待の後退に寄り

付き後、下落。終日軟調に推移し、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員

会（FOMC）で市場の予想通り政策金利据え置きを決定、パウエル議長が会見でイン

フレに進展が見られない限り「利下げはない」との発言で一段と売られ、終盤にか

け、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、消費者サービスがした。

百貨店のメーシーズ（M）は第4四半期決算で既存店売り上げが予想を上回ったた

め、上昇。ヨガアパレルのルルレモン（LULU）は決算を好感した買いが続いた。家

具や台所用品販売のウィリアムズ・ソノマ（WSM）は第4四半期決算で1株当たり利益

が予想を上回り、上昇。オンライン署名ソリューションを提供するドキュサイン（D

OCU）は第4四半期決算の内容が予想を上回ったほか、通期見通しが好感され、上

昇。食品会社のゼネラル・ミルズ（GIS）は値下げが響き第3四半期の利益、売上高

が減少、通期の見通しを引下げ、下落。携帯端末のアップル（AAPL）はホーム機器

のハードウエア部門の幹部の移籍が明らかになり、人材流出が警戒され、下落。

半導体部品、フラッシュメモリ製造・販売のマイクロン・テクノロジー（MU）は取

引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を大幅に上回ったが、時間外取引で利益

確定と見られる売りが先行している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》