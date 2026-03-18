日経平均1,539円高、5万5,239円　円安背景に幅広い銘柄に買い

今回のニュースのポイント

・5万5,000円台の節目を回復: 日経平均は寄り付きから買い優勢でスタートし、終値は5万5,239.40円(前日比2.86%高)を記録。心理的な節目である5万5,000円を明確に上回り、高値圏での引けとなりました。

・米株高・円安・原油高一服が支援: 前日の米主要指数の上昇に加え、原油高が一服していることもあり、インフレ懸念の後退が投資家心理の改善につながったとの見方が出ています。為替市場での1ドル=159円前後の円安推移も、輸出企業の収益改善期待として相場を支えました。

・主力株中心の上昇: 米ハイテク株高の流れから成長期待の高い主力株や輸出関連銘柄に資金が流入しました。先物市場でも買いが優勢となり、海外勢による現物・先物両面での買いが活発化したとみられることが、指数を大きく押し上げる要因となりました。

18日の東京株式市場は、日経平均株価が大幅に続伸しました。終値は前日比1,539.01円高の5万5,239.40円。心理的な節目とされる5万5,000円の大台を回復し、堅調な地合いを印象づける一日となりました。

相場の下支えとなったのは、好転した外部環境です。前日の米国市場で主要指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、投資家心理が改善。原油高が一服したことも、インフレへの過度な警戒を和らげる要因となったとの指摘があります。東京市場では、成長期待の高い主力株や輸出関連銘柄を中心に、幅広い銘柄へ買い注文が広がりました。また、本日より始まった日銀の金融政策決定会合において、現状の緩和的な環境が維持されるとの観測が広がったことも、安心感をもたらしたとみられます。

為替市場で1ドル=159円前後の円安水準が継続していることも、輸出企業の採算向上への期待につながりました。日本株の相対的な割安感も意識され、海外勢による現物・先物両面での買いが活発化したとみられることが、指数を押し上げる要因となりました。

日経平均が再び5万5,000円台に乗せたことで、企業による設備投資やM&Aなど、リスクマネーの動きに対する期待感が高まりやすいとの見方も出ています。家計の側でも、資産価格の押し上げがプラスとなる一方、急ピッチな上昇に対する高値警戒感も根強く、個人投資家の間で利益確定売りのタイミングを探る動きも意識される局面です。今後は、為替の動向や米国の金融政策の行方が、この水準を固められるかどうかの焦点となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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