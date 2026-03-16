日本株、海外勢が握る「売買の過半」　26兆円の潜在需要と市場の変容

今回のニュースのポイント

・市場への影響力が大きい「売買シェア」: JPX(日本取引所グループ)の投資部門別売買統計によれば、期間により差はあるものの、現物市場の売買代金に占める海外投資家の割合は多くの週で5割を上回り、高い週には6〜7割に達します。個人投資家(2割弱)を上回る存在となっており、日本株の値動きに与える影響が大きい構造です。

・最大「20兆円超」に及ぶ潜在需要の試算: ゴールドマン・サックスなどの試算では、世界の機関投資家が日本株の比率を中立水準まで戻すだけでも、最大1,000億〜1,700億ドル(約15兆〜26兆円)規模の追加需要余地があるとされています。構造改革の継続性が、この巨大資金を呼び込む鍵となります。

・ガバナンス改革がもたらす「光と影」: 海外勢の規律が企業の増配や経営透明化を促す一方、彼らのリスクオフによる数兆円規模の売り越しは、国内の需給だけでは支えきれない激しい価格変動(ボラティリティ)をもたらしており、市場の安定性における課題も浮き彫りにしています。

■数字で見る「海外勢」の圧倒的プレゼンス

日本株市場において、我々が目にする日経平均株価の乱高下。その値動きには、国内投資家だけでなく、海を越えて流入する海外資金の動向が大きく影響しています。

東京証券取引所の「株式保有構造調査」によれば、外国人の保有比率は2024年に32.4%と調査開始以来の最高水準を更新しました。1980年代にはわずか1割程度だったその存在感は、今や時価総額ベースで見れば「日本の主要企業の持ち株の約3分の1は海外勢が握っている」という現実に置き換わっています。

さらに取引シェアの高さも際立っています。JPXの投資部門別売買統計では、週ごとの変動はあるものの、現物市場の売買代金に占める海外投資家の割合は概して5割を超え、高い局面では6〜7割に達しています。そのため、個人投資家や国内機関投資家よりも、海外マネーの売買が指数の方向性に強く影響する局面が増えています。

■潜在的な需要余地と特定セクターへの資金集中

しかし、中長期的な視点で見れば、日本株への資金流入はまだ端緒についたばかりという見方もあります。ゴールドマン・サックスなどの試算によれば、グローバルな投資ポートフォリオにおける日本株の配分は依然として「アンダーウエイト(過少配分)」の状態にあるとされます。これが国際標準的な「中立」に戻るだけでも、最大で1,000億〜1,700億ドル(約15兆〜26兆円規模)の追加需要余地が存在すると指摘されているのです。

実際、2025年秋には日経平均が一時5万円台に乗せる場面もあり、その局面では海外勢による現物・先物の買い越し額がここ数年で最も大きな水準に達しました。東証プライムの現物市場だけでなく、日経225先物やオプション、さらには日本株ETFなど多層的な市場を通じて資金が流入しており、特にAIや半導体関連の大型株に資金が集中したことで、特定のセクターが指数全体の上昇を主導する展開が鮮明となりました。

■構造改革への信頼とボラティリティの受容

海外勢が日本株を買い越す背景には、PBR(株価純資産倍率)1倍割れ是正勧告に象徴されるコーポレートガバナンス改革への根強い評価があります。配当や自社株買いの拡大、独立社外取締役の増員といった「株主重視」の姿勢への転換が、グローバルマネーにとっての安心材料となりました。また、政権運営の継続性や政策の予見可能性が意識される局面では、日本株に対する海外勢のリスク認識が和らぎ、大規模な買い越しを後押しする要因となることもあります。

一方で、この構造は特有の「影」も併せ持っています。海外勢のリスク許容度が低下すれば、先物市場を絡めた裁定取引などを通じて数兆円規模の資金が一気に流出します。彼らが利益確定に走れば、国内の個人投資家や信託銀行の買い支えでは太刀打ちできず、指数は短期間で数千円単位の急落を余儀なくされる側面があります。

■日本株が「グローバル・スタンダード」になる日

今後の焦点は、日本のインフレと賃上げがどこまで定着し、実質的なデフレ脱却を果たせるかという点に集約されます。日銀による金融政策の正常化プロセスを、海外勢が「円安メリットの喪失」という逆風と見るか、あるいは「経済の正常化」という追い風と見るか。こうした買い余地が、今後のインフレ定着や構造改革の進展次第で、実際の買い注文へとどこまで転化するかが焦点となります。日本株市場は今、国内の枠組みを超え、真の意味でグローバルな資本原理が直接作用する新たなステージに入りつつあります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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