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出来高変化率ランキング（10時台）～トリケミカル、Birdmanなどがランクイン

2026年3月16日 10:35

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記事提供元：フィスコ

*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トリケミカル、Birdmanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[3月16日　10:30　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2525＞ NZAM225　　 8721 　50148.204　 296.53% -0.0048%
＜7063＞ Birdman　　　1955800 　45081.4　 216.73% 0.04%
＜4082＞ 稀元素　　　　　　　1194500 　635780.08　 189.5% 0.0996%
＜1429＞ 日本アクア　　　　　433200 　80354.72　 189.07% -0.0169%
＜3655＞ ブレインP　　　　　66700 　47270.64　 186.01% 0.0011%
＜6387＞ サムコ　　　　　　　432900 　669734　 172.69% 0.1119%
＜5889＞ JEH　　　　　　　462100 　250366.74　 153.03% 0.1212%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　3866100 　1181757.22　 138.85% 0.1465%
＜4659＞ エイジス　　　　　　47200 　77976.5　 129.02% 0%
＜1557＞ SPDR500　　　5296 　282656.05　 114.03% -0.0023%
＜5133＞ テリロジーHD　　　236800 　37284.34　 103.24% 0.0674%
＜3193＞ エターナルホスヒ　　175200 　231938.3　 96.78% -0.0858%
＜2624＞ iF225年4　　　35136 　151393.037　 96.13% -0.006%
＜4369＞ トリケミカル　　　　1604200 　1870718.38　 94.31% -0.1699%
＜1695＞ 小麦ETF　　　　　89063 　173357.786　 90.08% 0.0031%
＜4431＞ スマレジ　　　　　　307200 　333190.14　 86.46% -0.1005%
＜6495＞ 宮入バル　　　　　　1803500 　203281.74　 86.31% 0.1753%
＜212A＞ フィットイージ　　　436300 　438472.1　 82.24% -0.1161%
＜1447＞ SAAFHD　　　　251400 　53419.34　 82.23% 0.0877%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　6419 　66180.963　 80.55% -0.0042%
<5724> アサカ理研　　　　　148200 　270109.2　 78.18% 0.0653%
<233A> iFインドN　　　　51006 　55330.038　 75.24% -0.0047%
<255A> ジーエルテクノ　　　437900 　808848.5　 72.76% 0.0043%
<4438> Welby　　　　　940400 　171456.98　 72.09% -0.0314%
<9338> INFORICH　　317300 　838138.9　 70.35% 0.0011%
<9163> ナレルG　　　　　　82100 　111549.32　 60.38% 0.0167%
<3803> イメージINF　　　343700 　100983.04　 58.58% 0.1824%
<6406> フジテック　　　　　56200 　230061.2　 53.11% 0.0017%
<6037> 楽待　　　　　　　　157800 　103004.08　 53% -0.003%
<2633> NFS＆P500　　130760 　65231.038　 48.89% -0.0034%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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