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出来高変化率ランキング（10時台）～トリケミカル、Birdmanなどがランクイン
*10:35JST 出来高変化率ランキング（10時台）～トリケミカル、Birdmanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月16日 10:30 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2525＞ NZAM225 8721 50148.204 296.53% -0.0048%
＜7063＞ Birdman 1955800 45081.4 216.73% 0.04%
＜4082＞ 稀元素 1194500 635780.08 189.5% 0.0996%
＜1429＞ 日本アクア 433200 80354.72 189.07% -0.0169%
＜3655＞ ブレインP 66700 47270.64 186.01% 0.0011%
＜6387＞ サムコ 432900 669734 172.69% 0.1119%
＜5889＞ JEH 462100 250366.74 153.03% 0.1212%
＜7746＞ 岡本硝子 3866100 1181757.22 138.85% 0.1465%
＜4659＞ エイジス 47200 77976.5 129.02% 0%
＜1557＞ SPDR500 5296 282656.05 114.03% -0.0023%
＜5133＞ テリロジーHD 236800 37284.34 103.24% 0.0674%
＜3193＞ エターナルホスヒ 175200 231938.3 96.78% -0.0858%
＜2624＞ iF225年4 35136 151393.037 96.13% -0.006%
＜4369＞ トリケミカル 1604200 1870718.38 94.31% -0.1699%
＜1695＞ 小麦ETF 89063 173357.786 90.08% 0.0031%
＜4431＞ スマレジ 307200 333190.14 86.46% -0.1005%
＜6495＞ 宮入バル 1803500 203281.74 86.31% 0.1753%
＜212A＞ フィットイージ 436300 438472.1 82.24% -0.1161%
＜1447＞ SAAFHD 251400 53419.34 82.23% 0.0877%
＜2630＞ MXS米株ヘ 6419 66180.963 80.55% -0.0042%
<5724> アサカ理研 148200 270109.2 78.18% 0.0653%
<233A> iFインドN 51006 55330.038 75.24% -0.0047%
<255A> ジーエルテクノ 437900 808848.5 72.76% 0.0043%
<4438> Welby 940400 171456.98 72.09% -0.0314%
<9338> INFORICH 317300 838138.9 70.35% 0.0011%
<9163> ナレルG 82100 111549.32 60.38% 0.0167%
<3803> イメージINF 343700 100983.04 58.58% 0.1824%
<6406> フジテック 56200 230061.2 53.11% 0.0017%
<6037> 楽待 157800 103004.08 53% -0.003%
<2633> NFS＆P500 130760 65231.038 48.89% -0.0034%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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