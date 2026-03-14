*08:16JST 米国株式市場は続落、利下げ期待の後退や根強い原油先高観

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）

2025/06/24

Ｏ 53680（ドル建て）

Ｈ 54195

Ｌ 52620

Ｃ 53130 大証比-240（イブニング比+205）

Vol 5119



2025/06/24

Ｏ 53540（円建て）

Ｈ 54065

Ｌ 52485

Ｃ 53005 大証比-365（イブニング比+80）

Vol 27939

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.73円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、リ

クルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2407

51

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.24 -0.01 4984

32

8035 (TOELY) 住友商事 34.73 -0.25 5547 -

25

6758 (SONY.N) TDK 13.34 -0.17 2131 -

23

9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.01 2620 -

12

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 -0.01 907 -1

0.5

6501 (HTHIY) 日立製作所 29.99 -0.74 4790 -

63

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.05 -0.15 3530 -

48

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.21 4923 2

18

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.23 0.35 6463 -

68

8001 (ITOCY) 丸紅 35.54 -302.47 568 -50

23

8316 (SMFG.N) みずほFG 7.63 -0.09 6094 -

42

8031 (MITSY) 東京エレク 118.27 -1.18 37783 -5

57

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6389 -1

25

4568 (DSNKY) 第一三共 17.64 -0.59 2818 -

0.5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.00 2559 -2

5.5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.77 -0.02 1020 -10

51

8766 (TKOMY) 三井不動産 34.10 -0.90 1816

-5

7267 (HMC.N) スズキ 48.97 -1.90 1955 -

8.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.81 0.12 5690 -

21

6902 (DNZOY) ファナック 18.83 -0.40 6015 -

88

4519 (CHGCY) 中外製薬 29.16 -0.21 9315 -

47

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.36 -0.05 2773 -

14

8411 (MFG.N) オリックス 29.94 -0.32 4782

4

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.85 -0.23 18928 -1

27

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.77 0.00 5677

4

7741 (HOCPY) キヤノン 27.39 -0.42 4375 -

33

6503 (MIELY) 三菱電機 67.94 -0.77 5426 -

30

6981 (MRAAY) 日東電工 20.28 -0.18 3239 -

26

7751 (CAJPY) 任天堂 15.99 0.18 10216

-4

6273 (SMCAY) SMC 20.64 -0.77 65937 -2

63

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.22 359 -

5.6

6146 (DSCSY) ディスコ 43.10 -0.30 68844 -7

66

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.71 0.05 2030 -

11

8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 0.93 5244

33

6702 (FJTSY) 富士通 22.18 0.11 3543 -

32

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.20 17.60 20637

77

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.36 -0.25 3310 -

40

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.24 -1.45 1795 1

4.5

8002 (MARUY) 三井物産 722.99 -0.92 5774 -

54

6723 (RNECY) ルネサス 7.56 -0.42 2415 -4

6.5

6954 (FANUY) 京セラ 15.76 -0.18 2517 -

16

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.60 -0.21 1406 -

15

8801 (MTSFY) 三菱地所 29.47 -0.78 4707 -

22

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.05 -0.63 7036 -

57

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.34 -0.12 2984 -

29

6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 -0.43 2013 -3

02

6857 (ATEYY) シスメックス 8.67 -0.04 1385 -1

8.5

4543 (TRUMY) テルモ 12.90 0.17 2061 -1

0.5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.85 -0.17 1414 -2

2.5

（時価総額上位50位、1ドル159.73円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2802 (AJINY) 味の素 29.90 4776 371 8.4

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4923 218 4.6

3

7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2407 51 2.1

6

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.83 2688 44.5 1.6

8

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.70 1334 19.5 1.4

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 2013 -302 -13.0

5

6762 (TTDKY) アドバンテスト 144.80 23129 -521 -2.2

0

5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.64 581 -12.2 -2.0

6



「米国株式市場概況」（13日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46558.47 前日比：-119.38

始値：46689.24 高値：47123.99 安値：46494.63

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22105.36 前日比：-206.62

始値：22425.70 高値：22521.38 安値：22069.24

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6632.19 前日比：-40.43

始値：6673.49 高値：6733.30 安値：6623.92

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.897％ 米10年国債 4.282％

米国株式市場は続落。ダウ平均は119.38ドル安の46558.47ドル、ナスダックは206.6

2ポイント安の22105.36で取引を終了した。

原油価格が伸び悩んだため、寄り付き後、上昇。10－12月期の国内総生産（GDP）が

政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価

格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退、さらに、イラン戦争の激化でホル

ムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤に

かけて下落幅を拡大し、終了した。セクター別では電気通信サービスが上昇した一

方、ソフトウエア・サービスや不動産管理開発が下落。

航空機メーカーのボーイング（BA）は国防総省と4つの契約、総額約24.88憶ドルを

締結し、上昇。防衛のRTX（RTX）はミサイル防衛庁と2.669億ドルの契約締結で上昇

した。オンラインの中古車販売プラットフォーム運営のカーバナ（CVNA）は5対1の

株式分割計画を発表し、上昇。暗号資産プラットフォームを提供するコインベース

（COIN）は暗号資産市場の回復期待に連れ、上昇した。化粧品小売りのアルタ・ビ

ューティ（ULTA）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を下回ったほか、通期の

成長鈍化見通しに失望し、下落。特殊手術用、医療製品の開発・製造に携わるスト

ライカー（SYK）はイラン関連のハッカーグループによるサイバー攻撃の影響が続き

続落した。

政府は原油高対処で、短期的で、対象を限定し現在海上で滞留しているロシア産原

油・石油製品の購入を各国に認める30日間のライセンスを発行した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》