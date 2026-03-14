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米国株式市場は続落、利下げ期待の後退や根強い原油先高観
*08:16JST 米国株式市場は続落、利下げ期待の後退や根強い原油先高観
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（13日）
2025/06/24
Ｏ 53680（ドル建て）
Ｈ 54195
Ｌ 52620
Ｃ 53130 大証比-240（イブニング比+205）
Vol 5119
2025/06/24
Ｏ 53540（円建て）
Ｈ 54065
Ｌ 52485
Ｃ 53005 大証比-365（イブニング比+80）
Vol 27939
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（13日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.73円換算）で、ユニ・チャーム＜8058＞、リ
クルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終
値比
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 0.00 2407
51
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.24 -0.01 4984
32
8035 (TOELY) 住友商事 34.73 -0.25 5547 -
25
6758 (SONY.N) TDK 13.34 -0.17 2131 -
23
9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.01 2620 -
12
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.84 -0.01 907 -1
0.5
6501 (HTHIY) 日立製作所 29.99 -0.74 4790 -
63
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 11.05 -0.15 3530 -
48
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4.21 4923 2
18
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.23 0.35 6463 -
68
8001 (ITOCY) 丸紅 35.54 -302.47 568 -50
23
8316 (SMFG.N) みずほFG 7.63 -0.09 6094 -
42
8031 (MITSY) 東京エレク 118.27 -1.18 37783 -5
57
6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6389 -1
25
4568 (DSNKY) 第一三共 17.64 -0.59 2818 -
0.5
9433 (KDDIY) 関西電力 8.01 0.00 2559 -2
5.5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.77 -0.02 1020 -10
51
8766 (TKOMY) 三井不動産 34.10 -0.90 1816
-5
7267 (HMC.N) スズキ 48.97 -1.90 1955 -
8.5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.81 0.12 5690 -
21
6902 (DNZOY) ファナック 18.83 -0.40 6015 -
88
4519 (CHGCY) 中外製薬 29.16 -0.21 9315 -
47
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.36 -0.05 2773 -
14
8411 (MFG.N) オリックス 29.94 -0.32 4782
4
6367 (DKILY) ダイキン工業 11.85 -0.23 18928 -1
27
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.77 0.00 5677
4
7741 (HOCPY) キヤノン 27.39 -0.42 4375 -
33
6503 (MIELY) 三菱電機 67.94 -0.77 5426 -
30
6981 (MRAAY) 日東電工 20.28 -0.18 3239 -
26
7751 (CAJPY) 任天堂 15.99 0.18 10216
-4
6273 (SMCAY) SMC 20.64 -0.77 65937 -2
63
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.22 359 -
5.6
6146 (DSCSY) ディスコ 43.10 -0.30 68844 -7
66
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.71 0.05 2030 -
11
8053 (SSUMY) 三菱商事 32.83 0.93 5244
33
6702 (FJTSY) 富士通 22.18 0.11 3543 -
32
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.20 17.60 20637
77
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.36 -0.25 3310 -
40
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.24 -1.45 1795 1
4.5
8002 (MARUY) 三井物産 722.99 -0.92 5774 -
54
6723 (RNECY) ルネサス 7.56 -0.42 2415 -4
6.5
6954 (FANUY) 京セラ 15.76 -0.18 2517 -
16
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.60 -0.21 1406 -
15
8801 (MTSFY) 三菱地所 29.47 -0.78 4707 -
22
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.05 -0.63 7036 -
57
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.34 -0.12 2984 -
29
6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 -0.43 2013 -3
02
6857 (ATEYY) シスメックス 8.67 -0.04 1385 -1
8.5
4543 (TRUMY) テルモ 12.90 0.17 2061 -1
0.5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.85 -0.17 1414 -2
2.5
（時価総額上位50位、1ドル159.73円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2802 (AJINY) 味の素 29.90 4776 371 8.4
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4923 218 4.6
3
7203 (TM.N) アイシン精機 15.07 2407 51 2.1
6
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.83 2688 44.5 1.6
8
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.70 1334 19.5 1.4
8
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.15 2013 -302 -13.0
5
6762 (TTDKY) アドバンテスト 144.80 23129 -521 -2.2
0
5401 (NPSCY) 日本製鉄 3.64 581 -12.2 -2.0
6
「米国株式市場概況」（13日）
ＮＹＤＯＷ
終値：46558.47 前日比：-119.38
始値：46689.24 高値：47123.99 安値：46494.63
年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：22105.36 前日比：-206.62
始値：22425.70 高値：22521.38 安値：22069.24
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6632.19 前日比：-40.43
始値：6673.49 高値：6733.30 安値：6623.92
年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.897％ 米10年国債 4.282％
米国株式市場は続落。ダウ平均は119.38ドル安の46558.47ドル、ナスダックは206.6
2ポイント安の22105.36で取引を終了した。
原油価格が伸び悩んだため、寄り付き後、上昇。10－12月期の国内総生産（GDP）が
政府機関閉鎖により予想を下回ったため売りに転じた。また、コア個人消費支出価
格（PCE）指数の加速で年内の利下げ期待が後退、さらに、イラン戦争の激化でホル
ムズ海峡の閉鎖長期化観測で原油価格が上昇に転じるに連れ、相場は続落。終盤に
かけて下落幅を拡大し、終了した。セクター別では電気通信サービスが上昇した一
方、ソフトウエア・サービスや不動産管理開発が下落。
航空機メーカーのボーイング（BA）は国防総省と4つの契約、総額約24.88憶ドルを
締結し、上昇。防衛のRTX（RTX）はミサイル防衛庁と2.669億ドルの契約締結で上昇
した。オンラインの中古車販売プラットフォーム運営のカーバナ（CVNA）は5対1の
株式分割計画を発表し、上昇。暗号資産プラットフォームを提供するコインベース
（COIN）は暗号資産市場の回復期待に連れ、上昇した。化粧品小売りのアルタ・ビ
ューティ（ULTA）は第4四半期決算で1株当たり利益が予想を下回ったほか、通期の
成長鈍化見通しに失望し、下落。特殊手術用、医療製品の開発・製造に携わるスト
ライカー（SYK）はイラン関連のハッカーグループによるサイバー攻撃の影響が続き
続落した。
政府は原油高対処で、短期的で、対象を限定し現在海上で滞留しているロシア産原
油・石油製品の購入を各国に認める30日間のライセンスを発行した。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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