なぜ人は「ギリギリ」にならないと動けないのか

今回のニュースのポイント

・「今」を優先する脳の癖: 人間には、将来のメリットを軽く見てしまい、目先の楽を過大評価する「現在バイアス」があります。期限が遠いほど「後でやったほうが楽」と誤解し、先送りを誘発します。

・プレッシャーと成果の相関: 心理学の「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」は、パフォーマンスとストレスの間に逆U字型の関係があることを示唆しており、適度なプレッシャーは集中力を高める効果が期待されます。

・分割締切の有効性: 複数の研究では、作業を小分けにして「複数の小さな締切」を設定したグループの方が、最終的な完了率や成果物の質が高くなるケースが多いことが示されています。

「まだ時間がある」と思った瞬間、なぜか手が止まる――。

そうして放置した結果、結局は締切前夜に徹夜で仕上げる。多くの人が経験するこの現象は、単なる怠け心ではなく、人間の時間感覚とプレッシャーによるこうした「メカニズム」で起きています。人が「ギリギリ」の局面で驚異的な集中力を発揮するのは、「先送りしたい誘惑」と「時間がなくなったプレッシャー」がぶつかり合い、最後の最後でようやく“今やるメリット”が先送りの楽を上回るからです。

行動経済学では、この背景に「現在バイアス」や「時間割引」という心理的特性があると考えます。人は将来のメリットを軽く見てしまい、目先の楽な行動を優先する傾向があります。たとえば「3日で仕上げる企画書」に着手する際、期限まで余裕があるうちは、作業の苦労ばかりが大きく感じられ、完了後の安心感は小さく見積もられるため、脳は先送りを選択します。しかし、締切が目前に迫ると「今やらないと間に合わない」という損失コストが急激に膨らみ、ようやく行動スイッチが入るのです。

また、心理学で知られる「ヤーキーズ・ドッドソンの法則」は、一般にパフォーマンスとストレス(覚醒レベル)の間に逆U字型の関係があることを示唆しています。緊張感がない状態では集中力が上がらず、逆に期限が近すぎて過度な焦りを感じると、会議資料の誤字脱字といったミスを招きやすくなります。つまり、高い成果を出しやすいのは「適度なプレッシャー」がある状態です。実験では、あらかじめ均等に区切られた中間締切を設定したグループの方が、最終日に一括して期限を設けたグループよりも、最終的な成績や完了率が高いという結果も示されています。

ビジネスの現場において、この知見は生産性向上に直結します。期限が曖昧で延ばせるタスクは、先延ばしを助長し、業務の遅延や質のばらつきを招くことが指摘されています。一方で、自ら「自発的締切」を前倒しで設定し、周囲に宣言するなどの工夫を行うことで、この先送りの癖を抑制し、余裕を持った進捗管理が可能になります。

研究からの示唆を整理すると、質とスピードを両立させる鍵は、締切を「設計」することにある。大きな期限を1つだけ置くのではなく、途中に複数の「小さな締切」を設けること。複雑なタスクほど、強すぎる時間圧力がかかる前に着手できるよう自発的に期限を前倒しすること。そして、適度な緊張感をツールとして使い分ける視点が重要です。「なぜ人はギリギリにならないと動けないのか」という自身の特性を理解し、締切を単なる期限ではなく、自らの能力を引き出す「環境設計」として活用できるかどうかが、これからの働き方の質を左右する重要な要素の一つになりそうです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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