なぜ給料日は「25日」が多いのか　締め日と資金繰りの意外な関係

今回のニュースのポイント

・事務処理のバッファ: 多くの企業で、売上や経費を月末や月中のいずれかのタイミングで締め、その後に給与額を確定させる運用が一般的です。25日は、実績確定から振込データ作成までに数日の猶予を確保する上で「ちょうど良い」設定となっています。

・資金繰りの安定: 売掛金の回収(入金)と給与支払い(出金)のタイミングを戦略的にずらすことで、手元資金を枯渇させない経営上の合理性が働いています。

・消費のリズム: 25日周辺にはATM利用や外食・買い物が増加し、小売業がセールを集中させるなど、給料日が社会全体の消費サイクルを形成しています。

カレンダーが25日を指すと、街のATMには列ができ、飲食店は賑わいを見せます。

日本では給料日を「毎月25日」とする企業が多く見られますが、これは決して偶然ではなく、企業の実務と資金管理の都合に基づく合理的な仕組みです。

この現象の背景には、企業の「締め処理」の都合があります。多くの企業で、売上や経費を月末や月中のいずれかのタイミングで締め、その後に正確な給与額や社会保険料・税の控除額を確定させる運用が一般的です。締め日から給料日まで数日あけることで、経理部門はデータ作成や銀行への振込依頼を行う時間を確保できます。同時に、取引先からの入金を確認してから支払いを行うことで、資金繰りを安定させやすくなるという経営上のメリットもあります。

労働基準法では「少なくとも月1回以上、一定期日に支払う」こと以外、具体的な日付の指定はありません。しかし、現金手渡しが主流だった時代から「5や10のつく“五・十日(ごとおび)”は資金の動きが把握しやすい」といった銀行・企業側の慣行もあり、25日が代表例として定着しました。これが現在では「25日限定ポイントアップ」など、小売・サービス業のキャンペーンと結びつき、家計の支出行動に一定のリズムを作る社会的な装置となっています。

一方で、この「25日一色」の風景も変わりつつあります。最近では週払いや日払い、さらにはシフト単位で受け取れる「給与前払いサービス」を導入する業種が増えています。さらに、「デジタル給与払い(スマホ決済アプリなどへの直接送金)」も、指定された資金移動業者を通じた支払い方法として制度整備が進んでおり、今後は「25日に銀行振込」という固定概念が揺らぎ、支給方法やタイミングの選択肢がさらに多様化していくと見込まれます。

「皆が同じ日に動く」横並びの慣習は、銀行システムの混雑や消費の極端な偏りを招く側面もありますが、同時に家計にとっては生活設計の指標でもあります。給与のデジタル化や多様化が進むなかで、この「25日のリズム」がどう変化し、新たな消費の波を作っていくのか。働き方とデジタルの融合が、私たちの財布の「入り口」と「出口」を再定義しようとしています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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