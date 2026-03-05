*13:46JST ジーエルテクノホールディングス---自己株式取得に係る事項を決定

ジーエルテクノホールディングス＜255A＞は27日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決定したと発表した。取得の目的は、資株主還元の強化と資本効率の向上を図るとともに、2026年2月27日に公表した同社普通株式の売出し実施に伴う同社株式需給への影響を緩和する観点から、自己株式の取得を行うものである。

取得対象は同社普通株式で、取得し得る株式の総数は上限380,000株とし、発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合は2.91％に相当する。株式の取得価額の総額は上限10.00億円と設定した。取得期間は本売出しの受渡期日の翌営業日(売出価格等決定日の6営業日後の日)から2027年2月26日までで、東京証券取引所における市場買付により実施する。

2026年1月31日時点の発行済株式総数は13,065,140株で、自己株式数は616,090株である。《KM》