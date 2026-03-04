*08:09JST 米国株式市場は下落、中東危機の長期化や原油高を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

MAR3

Ｏ 57565（ドル建て）

Ｈ 57890

Ｌ 53620

Ｃ 55340 大証比-810（イブニング比+20）

Vol 10364



MAR3

Ｏ 57530（円建て）

Ｈ 57870

Ｌ 53605

Ｃ 55335 大証比-815（イブニング比+15）

Vol 52461

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.66円換算）で、信越化学工業＜4063＞、リク

ルートHD＜6098＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.84 -3.06 2182 -418.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.65 -0.13 5242

3

8035 (TOELY) 住友商事 39.56 -2.00 6237 -9

0

6758 (SONY.N) TDK 13.08 -1.69 2062 -3

2

9432 (NTTYY) KDDI 16.73 -0.08 2638 -32.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 -0.28 954 -1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.00 -1.92 4730 -8

5

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.40 -0.51 3910 -8

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 2.50 4859 15

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 18.93 -1.05 5969 -14

8

8001 (ITOCY) 丸紅 358.43 -13.96 5651 -10

6

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.22 -0.45 6480 -2

0

8031 (MITSY) 東京エレク 133.23 -8.43 42010 -59

0

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 -1.00 6306 -47

8

4568 (DSNKY) 第一三共 17.86 -0.73 2816 -2

3

9433 (KDDIY) 関西電力 8.16 -0.60 2573 -67.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 13.38 -0.58 1055 -109

9

8766 (TKOMY) 三井不動産 37.70 -1.40 1981 -26.

5

7267 (HMC.N) スズキ 52.88 -3.94 2084 -17.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.25 -0.65 5755 -5

1

6902 (DNZOY) ファナック 20.63 -1.39 6505 -9

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 31.21 -0.96 9841 -3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.08 -0.52 2693 -2

3

8411 (MFG.N) オリックス 32.47 -1.62 5119 -2

7

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.15 -0.54 19156 -32

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.08 -0.36 5701 -2

6

7741 (HOCPY) キヤノン 28.94 -0.93 4563 -5

3

6503 (MIELY) 三菱電機 70.48 -4.57 5556 -7

8

6981 (MRAAY) 日東電工 21.34 -1.11 3364 -2

2

7751 (CAJPY) 任天堂 13.42 -0.38 8463 -12

5

6273 (SMCAY) SMC 22.57 -1.21 71168 -45

2

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.86 -0.39 383 -6.

7

6146 (DSCSY) ディスコ 45.60 -2.10 71893 -113

7

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.91 -0.57 2035 -3

8

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.20 -0.55 5234 -8

1

6702 (FJTSY) 富士通 21.51 -0.80 3391 -3

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 130.00 18.40 20496 -4

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 -0.42 3535 -4

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.29 -1.39 1938 -2

0

8002 (MARUY) 三井物産 743.81 -11.25 5863 -9

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.45 -0.72 2664 -6

2

6954 (FANUY) 京セラ 16.91 -0.69 2666 -1

1

8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 -0.67 1485 -3

1

8801 (MTSFY) 三菱地所 31.67 -1.26 4993 -9

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 45.28 -2.44 7139 -9

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.47 -0.48 2986 -8

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.21 -0.43 2024 -24

2

6857 (ATEYY) シスメックス 9.21 0.01 1452 -13.

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.66 -0.21 1996 -17.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.76 -0.19 1539 -

6

（時価総額上位50位、1ドル157.66円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1521 112.5 7.9

9

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4859 154 3.2

7

5802 (SMTOY) 住友電気工業 66.80 10532 207 2.0

0

9735 (SOMLY) ファーストリテ 41.83 65949 1059 1.6

3

1605 (IPXHY) 国際石油開発 25.85 4076 59 1.4

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.84 2182 -418.5 -16.0

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.21 2024 -242 -10.6

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6306 -478 -7.0

5

9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.72 2478 -92 -3.5

8



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48501.27 前日比：-403.51

始値：48493.11 高値：48695.36 安値：47626.85

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22516.69 前日比：-232.17

始値：22292.37 高値：22601.59 安値：22124.78

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6816.63 前日比：-64.99

始値：6800.26 高値：6840.05 安値：6710.42

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.708％ 米10年国債 4.069％

米国株式市場は下落。ダウ平均は403.51ドル安の48501.27ドル、ナスダックは232.1

7ポイント安の22516.69で取引を終了した。

トランプ大統領が目標達成するまで何があっても対イラン攻撃を継続すると断固と

した方針を示したため中東危機の長期化や原油高を警戒し寄り付き後、大幅安。プ

ライベートクレジットを巡る懸念もさらなる重しとなり、続落した。終日、原油動

向を睨む展開となったが、終盤にかけ、トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運

航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表し、原油価格の上昇が止まると、株式

相場も回復。下げ幅を縮小し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスや電

気通信サービスが上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

ソーシャル・ネットワーキングのピンタリスト（PINS）は物言う株主のエリオッ

ト・インベストメント・マネジメントによる10億ドル出資を資金源とした35億ドル

規模の自社株買い計画を発表し、上昇。ソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラ

ットフォームズ（META）は新たに人工知能（AI）エンジニアリング組織の創設を発

表し、上昇。家電量販チェーンのベスト・バイ（BBY）は第4四半期決算の内容が警

戒されていた程落ち込まず買われた。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は第

4四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。

自動車部品販売会社のオートゾーン（AZO）は第2四半期の既存店売上高が予想を下

回り、下落。投資会社のブラックストーン（BX）は同社の主力プライベートクレジ

ットファンド「BCRED」から過去最高の払い戻しを認めたことが明かになり、下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）はトランプ政権が同社製チップH200を巡り対中輸出

を1社あたり7.5万個と制限することを検討していると報じられ下落した。

サイバーセキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディング

ス（CRWD）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株あたり利益が予想を

上回り、見通しが予想に一致した結果を受け、時間外取引で売り買いが交錯した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》