日経平均1,778円安、5万6279円　中東懸念と円安の副作用が重石

今回のニュースのポイント

・大幅落の背景:日経平均は前日比1,778円安の5万6,279円05銭。5万8,000円台という史上最高値圏からの反落で、市場の過熱感が一旦冷やされた形。

・トリプル要因の重なり:1. ホルムズ海峡の緊張による原油高リスク、2. 1ドル157円台の円安によるコスト増、3. 1月失業率(2.7%)など国内統計への反応。

・主力株の軟調:輸出関連株や半導体株に加え、朝方堅調だった防衛関連株も、全体相場の急落に伴う換金売りに押される全面安の展開。

3月3日の東京株式市場は、大幅な下落となりました。日経平均株価の終値は、前日比1,778円19銭安の5万6,279円05銭。5万8,000円台の史上最高値圏を推移していた相場は、地政学リスクの噴出と利益確定売りが重なり、節目となる5万7,000円を割り込んで本日の取引を終えました。

これまでの株高を支えてきた円安傾向に対し、市場では「負の側面」への警戒が強まっています。1ドル157円台という水準が、輸出企業の収益押し上げ効果以上に、エネルギー価格高騰による国内景気への打撃として意識され、投資家がポートフォリオを縮小させる一因となりました。また、朝方に発表された1月の完全失業率が2.7%へ微増したことも、国内内需の先行きに対する慎重な見方を誘いました。

大引けにかけて下げ幅が拡大したことは、さらなる下値を模索する投資家心理の慎重さを物語っています。市場の関心は、これまで株高を支えてきた「150円超の円安」がもたらす輸入コスト増への懸念と、中東情勢の行方に集まっています。5万6,000円台という高値圏で地政学リスクが顕在化した今、投資家の間では企業のコスト構造の変化を再確認しようとする動きが広がっています。明日以降、これら外部環境の不透明感が、実体経済の動向を示す統計や政策議論とどう折り合っていくのか、冷静な見極めが必要な局面が続きます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

