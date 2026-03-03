エヌビディア超えを探せ　株価急落でもAI関連株が買われる3つの理由

今回のニュースのポイント

・次なる主役への資金シフト:エヌビディア一本足打法から、ブロードコムやTSMCなど、インフラ・プラットフォーム層への物色が拡大しています。

・押し目待ちの執念:中東リスクによる全体相場の下げを絶好の買い場と捉える個人・機関投資家の買い注文が、AI関連のETFや投信に集中しています。

・実需の裏付け:単なる期待先行ではなく、生成AI導入による企業の生産性向上や、国内データセンター建設ラッシュという実物投資が株価を支えています。

日経平均株価が1500円安という記録的な急落を見せる中で、驚くべき粘り強さを見せているのがAI関連銘柄です。投資家の間では、今回の全体相場の下げを、過熱感のあったハイテク株を安く仕込む絶好の押し目と捉える動きが強まっています。実際、AI特化型の投資信託やETF(上場投資信託)には、地政学リスクをよそに新規の資金流入が続いています。

今、市場の関心はポスト・エヌビディアに移りつつあります。昨年来、相場を牽引してきたエヌビディアに加え、最近ではネットワーク大手のブロードコムや、世界最大の半導体受託製造であるTSMCなど、AIインフラの土台を支える企業への物色が鮮明です。これは、AIが単なるブームから、企業の基幹システムに組み込まれる実需フェーズに移行したことを示唆しています。

なぜ今、これほどまでに強気な投資家が多いのでしょうか。それは、AI投資が国策としての側面を強めているからです。米中対立や中東の不安定化という地政学リスクがあるからこそ、各国は自国内でのAI開発や半導体確保を最優先事項としています。日本国内においても、生成AI専用のデータセンター建設が相次いでおり、これに関連する空調設備や電力インフラ銘柄への波及効果が現実の業績として現れ始めているのです。

新NISAで投資を始めたばかりの層にとっては、昨日の急落はバブル崩壊かと不安に映ったかもしれません。しかし、過去のIT革命時と比較しても、現在のAI企業は高い収益力を伴っており、単なるバブルとは構造が異なります。もちろん、地政学リスクによる一時的な調整は避けられませんが、中長期的な成長シナリオに変化はありません。今は一喜一憂せず、自身の保有する投信の組み入れ銘柄に次世代AIインフラが含まれているかを確認し、腰を据えて向き合う時期と言えるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・日経平均「乱高下」の正体。中東有事で買われる資産と売られる株の境界線

・株価が高値圏でも「割安」な理由。投資家が注視する利益の質

・日経平均、終値793円安の5万8057円。利上げ警戒解けず、5日ぶり大幅反落

