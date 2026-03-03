インデックス投資の限界と市場の歪み　「個別選別」で勝ち組銘柄を狙え

新NISA制度の開始から3年目を迎えた2026年、日本の投資環境は大きな転換点を迎えている。インデックス投資が国民的な資産形成術として定着した一方で、その限界と「市場の歪み」が浮き彫りになりつつある。

投資家は今、インデックスという安息地を超え、企業の資本効率を厳格に見極める「個別の選別」へと質的な転換を迫られている。

■「金利ある世界」への移行が打破した「平均」の神話

現在、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）などの時価総額加重平均型指数への過度な資金集中は、市場における公正な価格形成を妨げる要因となっている。

1ドル=150円台後半という歴史的な円安水準の定着と、日銀による追加利上げ（政策金利0.5%から1.0%への引き上げ）という「金利ある世界」への完全移行は、投資の前提条件を劇的に変えた。

もはや「市場平均（インデックス）」に投資するだけでは、インフレや為替変動を上回る実質リターンを継続的に得ることが困難になっている。こうした背景から、資産の基盤をインデックスに置きつつ、個別銘柄でプラスアルファの収益（α）を狙う「コア・サテライト戦略」の重要性がかつてないほど高まっている。

■ガバナンス改革と「資本効率」の時代

政府の「資産運用立国」構想と東京証券取引所による資本コスト意識の要請は、上場企業のガバナンスを根底から変質させた。2026年の市場において、投資家が最も注視すべきは「資本リテラシー」である。

政策保有株式の解消が加速する中、企業は余剰資金をいかに成長投資と株主還元に配分するかが問われている。

特に、加重平均資本コスト（WACC）を上回る投下資本利益率（ROIC）を安定的に叩き出す企業は、インデックスが内包する「平均的な企業（低収益なゾンビ企業）」との差別化に成功している。低収益銘柄が淘汰される一方で、効率的な経営を行う企業への資金集中が、市場の新たな牽引力となっている。

■2026年の勝者:厳選銘柄の分析

現在の市場を牽引するのは、圧倒的な「経済的な堀（モート）」と強靭な財務体質を両立させる企業群だ。

製造・技術の雄: 工場自動化のキーエンス（6861）は、50%に迫る驚異的な営業利益率を維持し、パッシブ資金に頼らぬ自律的な株価形成を見せている。

半導体材料の信越化学工業（4063）や、高度な資本配分で知られるHOYA（7741）も、次世代への投資循環を確立している。

金融・商社の変革: 三菱UFJ（8306）は利ザヤ改善を背景に累進配当を強化し、東京海上HD（8766）は自己株買いを通じてROEを引き上げている。また、徹底したROIC経営を標榜する伊藤忠商事（8001）は、商社セクターの中でも際立った資本効率を誇る。

構造改革の完遂: ポートフォリオ刷新を遂げた日立製作所（6501）や、モビリティ企業への変革を急ぐトヨタ自動車（7203）は、時価総額の大きさに甘んじない攻めの経営を続けている。

■パッシブ肥大化のリスクと今後の展望

投資家が警戒すべきは、パッシブ運用の肥大化に伴う「流動性の低下」と「価格発見機能の不全」である。指数寄与度の高い大型株にのみ資金が滞留する状況は、ショック発生時に急激な需給崩壊（フラッシュ・クラッシュ）を招く危うさを孕んでいる。

今後5年から10年を見据えると、日本市場は「量から質」への完全な転換を遂げるだろう。2026年という節目は、企業の貸借対照表（B/S）から真の価値を読み解く能力が、再び投資の本流として復権する時代の始まりである。

投資家は、時価総額という「過去の残像」に縛られた指数への盲従を脱し、自らのリテラシーを持って、将来のキャッシュフローを創出する真の優良銘柄を選び抜かなければならない。家計の強靭化が企業の構造改革を促し、その果実が再び家計を潤す。この「正の循環」の構築こそが、新NISA制度が到達すべき最終的な目的地である。（記事：今福雅彦・記事一覧を見る）