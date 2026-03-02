*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:リファインバスGが続伸、ファンデリーが急騰

＜7375＞ リファインバスG 975 +21

続伸。連結子会社のリファインバースが、ポリオレフィンリサイクル事業を新たに開始することを発表し、好材料視されている。リファインバースイノベーションセンター内にポリオレフィンリサイクル原料の製造ラインを建設し、26年7月より事業を開始、28年6月期に10億円の売上高を目指す。リファインバースは、廃棄物を資源へと転換することで焼却・熱回収によるサーマルリサイクルからマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルによる再資源化へのシフトを促し、CO2排出削減と資源循環の両立を進めていく。

＜3479＞ TKP 2062 +9

反発。27日の取引終了後に、26年2月期の業績予想の最終利益を従来予想の38億円から104億円へ上方修正し、好材料視されている。信託受益権の譲渡を通じて行われた固定資産の売却に伴い、26年2月期において、固定資産売却益を特別利益に計上する見込みとなった。同取引により得られる資金は、M&Aを含む成長分野への拡大再投資に充当するなど、今後の事業成長に必要な投資に活用するとともに、資本効率の向上を通じて、企業価値のさらなる向上を図っていくとしている。

＜3137＞ ファンデリー 290 +55

急騰。27日の取引終了後に、26年3月期通期業績予想の修正を発表し、好材料視されている。営業利益を0.86億円から1.22億円(41.7%増)へ、最終利益を0.26億円から0.64億円(141.2%増)へ上方修正した。MFD事業において、定期購入顧客数が当初の予想を下回ったことで、売上高は前回発表予想を下回る見込みとなったが、CID事業において、ビジネス構造の改善が当初の想定以上に進んだことで、営業利益、経常利益及び当期純利益が前回発表予想を上回る見込みとなった。

＜323A＞ フライヤー 432 +5

もみ合い。女性特化型のWebデザインスクール「Find me!」の運営を行っているZealoxの株式の取得(連結子会社化)を発表した。取得価額は概算で3.97億円。今回の株式の取得により、個人向けの自己研鑽領域並びにリスキリング領域の事業を強化していく。今後は、主にコンシューマ事業セグメント(BtoC事業)において、同社が有する累計129万人の会員顧客網に対し、新たな自己研鑽の選択肢としてWebデザイン教育を提供することで、成長の加速を実現していくとしている。

＜157A＞ グリーンモンスター 1086 -21

続落。投資スクール事業「Financial Free College」を譲受し新会社を設立したと発表したが、地合いの悪さに押されている。「Financial Free College」の強みを活かしながら、同社グループの資産形成事業の強化を図り、体験型投資学習アプリ事業と連携することで、学習から実践、継続までを一貫して支援する体制を構築していく。また、先般発表した「ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業」も加わり、3本の柱で企業価値をパワフルに向上させていくとしている。

＜436A＞ サイバーSOL 1153 -63

続落。好調な26年4月期第3四半期の業績を発表したが、地合いの悪さに押され売りが出ている。売上高26.13億円(前年同期比13.8%増)、営業利益11.10億円(同26.7%増)、四半期利益7.61億円(同25.2%増)と2桁増収増益だった。生成AIを悪用したサイバー攻撃の自動化・高度化が顕著となり、サプライチェーンの脆弱性を突いた攻撃や、重要インフラを標的とした脅威の深刻化、官民通した社会全体でサイバーセキュリティ対策への意識が高まっている状況から業績は堅調に推移している。《YY》