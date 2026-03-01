タイパ至上主義の終焉? 消費者が「あえて時間をかける」理由

今回のニュースのポイント

・コンテンツの倍速視聴や時短家電の普及により「浮いた時間」が、さらなる情報収集やタスクに奪われるという悪循環が指摘されています。

・博報堂生活者調査(2025年)によれば、約6割の消費者が「効率を追い求める生活に疲れを感じる」と回答し、タイパへの揺り戻しが始まっています。

・陶芸や手書きの便りなど、数値化できない「時間の浪費」を愛でる層が、若年層を中心に拡大し、新たな市場を形成しています。

動画は1.5倍速で視聴し、食事は時短で済ませる。あらゆる時間を短縮し、効率を最大化する「タイパ(タイムパフォーマンス)」という言葉が、私たちの生活を席巻してきました。しかし、2026年の今、そのタイパ至上主義の向こう側に、新たな変化の兆しが見えています。それは、あえて手間をかけ、時間を「浪費」することに価値を見出す、静かな逆襲です。

私たちは効率化によって「浮いた時間」を手に入れましたが、その空白には即座に別の情報やタスクが流し込まれました。結果として、心休まる時間は増えるどころか、常に何かに追われる「慢性的な時間貧困」に陥っています。博報堂生活者調査(2025年)においても、約6割の人が効率優先の生活に疲弊を感じている実態が浮き彫りになりました。DXが浸透した世帯ほど、皮肉にも心理的な余裕が減少しているという傾向も報告されています。

こうした背景から、最新の消費トレンドは「不便の享受」へとシフトし始めています。ボタン一つで淹れられるコーヒーではなく、あえて手回しのミルで豆を挽く。瞬時に届くメールではなく、筆を執り便箋を選ぶ。これらは一見、非効率の極みですが、その「待つ時間」こそが、デジタルの速さに追い越された自分のリズムを取り戻すための、贅沢な余白となっているのです。

効率は手段であり、目的ではありません。どれだけ時間を短縮しても、その先に「何のために生きているのか」という納得感がなければ、充足感は得られにくいものです。タイパを追求し尽くした先で、私たちがようやく気づき始めたのは、合理性では測れない「手触りのある時間」の尊さでした。

過度な効率化が日常を覆う中で、あえてアナログな手間をかける行為は、心理的な充足感を得るための、一つの消費選択肢として定着しつつあります。数値化できない時間の使い方が、2026年の市場において新たな価値を持ち始めている事実は、現代人の切実な生存戦略の一環と言えるでしょう。(編集担当:エコノミックニュース編集部

