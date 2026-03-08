月額課金から「所有」への逆流　所有欲を再定義する若年層の新しい消費行動

【今回のニュースのポイント】

・「見えない支出」の増大:一件数百円から数千円のサービスが積み重なり、家計の固定費を気づかぬうちに押し上げています。

・管理の限界(認知コスト):利用頻度が低いサービスの解約忘れなど、「管理の手間」そのものがストレスになる現象が起きています。

・「所有」による安心感:デジタル上の「利用権」ではなく、形あるモノを「所有」することで得られる精神的な充足感が再評価されています。

スマートフォンの決済画面を見て、毎月の「サブスクリプション(定額制サービス)」の多さに溜息をついたことはないでしょうか。音楽や映画、さらにはソフトウェアや食品まで。かつて「安くて便利」だったはずのサブスクは、今や家計をじわじわと侵食する「管理不能な固定費」になりつつあります。

この「サブスク疲れ」が招いたのが、皮肉にもアナログへの回帰です。デジタルで何万曲も聴ける時代に、あえて数千円を払ってレコードを買う。スマホで読めるニュースを、あえて紙の本や雑誌でじっくり味わう。こうした「手触りのある体験」を求める動きは、特にデジタルネイティブである若年層を中心に広がっています。

企業側も、この変化を敏感に察知しています。単に「使い放題」を提供するのではなく、リアルな店舗での体験や、会員限定の物理的な特典など、「所有している実感」をくすぐる戦略へと舵を切り始めました。デジタルは「流れる消費」であり、アナログは「蓄積する資産」であるという価値の使い分けが進んでいるのです。

私たちは今、便利さの代償として失っていた「モノを大切にする感覚」を取り戻そうとしているのかもしれません。日曜の朝、不要なサブスクを整理し、その浮いたお金で一冊の本や一枚のレコードを手に入れてみる。そんな「所有」への回帰が、結果として生活の質を最も高めてくれる投資になるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

