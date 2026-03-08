倍速視聴で薄れた「考える時間」 効率を追い求めた日本経済が突き当たった壁

【今回のニュースのポイント】

・「情報の波」への防衛本能:SNSのアルゴリズムによって無限に供給されるコンテンツに人々が疲弊し、「選択と集中」から「遮断と没入」へ関心が移っています。

・Z世代の価値観変化:タイパ文化の生みの親とも言える若い世代こそが、今、レコードやカメラ、長時間対談など「手触りのある深い体験」を牽引しています。

・「時間」の再定義:単なる消費の「コスト」だった時間が、体験を通じた「資産」へと変わり、企業のサービス設計も「滞在の質」を競うフェーズに入りました。

映画を1.5倍速で観る、ニュースは要約アプリで30秒で把握する。この数年、私たちの生活を強く縛ったのは「タイパ」という考え方でした。可処分時間の奪い合いが激化する中で、効率よく情報を摂取することこそが「賢い生き方」であるかのように語られてきました。

しかし、最近その空気が変わりつつあります。その象徴が「タイパ疲れ」です。断片的な情報の海に溺れ、何も深く理解できていないのではないか、という不安が広がっているのです。この過剰な効率追求は、結果として私たちがじっくり物事を噛み締める「考える時間」を薄れさせてしまいました。

実は今、あえて効率を捨てる動きが加速しています。1時間を超える長尺のポッドキャストが人気を博し、わざわざ火を熾すところから始めるキャンプや、数時間かけて「整う」サウナ、そして紙のページをめくる読書の時間が、現代人にとっての「贅沢」として再定義されています。

これは経済的に見れば「スロー消費」への揺り戻しです。何でも安く、速く手に入る時代だからこそ、手間と時間をかけて得られる「固有の体験」に価値がシフトしているのです。効率を突き詰めてきた日本経済は、今、その先の「情緒的な価値」をどう生み出すかというステージに立っています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

