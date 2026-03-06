週末の「自己投資」が示す危機感　リスキリングが分ける人生の損得勘定

【今回のニュースのポイント】

・終身雇用の機能不全:会社に身を任せていればスキルが身につき、給料が上がる時代が終わり、個人が自律的に市場価値を高める必要が生じています。

・技術革新とスキルの陳腐化:AIやデジタルの進展により、既存の業務知識が急速に価値を失う中、学び続けないこと自体が「リスク」となっています。

・「学ぶ人」と「学ばない人」の二極化:専門性を更新し続ける層と、現状維持に留まる層の間で、将来的な所得や雇用の安定性に巨大な格差が生まれつつあります。

かつて金曜日の夜といえば、解放感に浸る「飲み会」の代名詞でした。しかし今、街のカフェやSNSを覗けば、資格試験やプログラミング、英語の学習に没頭する社会人の姿が目立ちます。なぜ、貴重なプライベートの時間を削ってまで、彼らは「勉強」という行為に走るのでしょうか。

ここで考えるべき違和感は、「仕事で疲れているはずなのに、なぜさらに脳を酷使する『学び』にこれほど多くの人が惹きつけられるのか」という点です。 構造を解剖すると、そこにあるのは「会社への不信」と「自分への期待」です。企業が一生の面倒を見きれなくなった今、個人の市場価値を担保するのは社内評価ではなく、どこでも通用する「ポータブルスキル」だけになりました。専門用語で言えば「人的資本経営」の波が、個人レベルにまで押し寄せているのです。

この構造において「得」をするのは、トレンドを先読みして新たなスキルを習得し、労働市場での「希少価値」を高めた学習者です。彼らは転職や副業を通じて、インフレを上回るペースで収入を伸ばすことができます。一方で「損」を被るのは、過去の成功体験に固執し、学びを止めてしまった層です。彼らの持つスキルは技術革新によって相対的に価値が下がり、気がつけば代替可能な「低賃金労働」の枠組みに押し込められてしまいます。

金曜夜の勉強は、単なる知識の習得ではありません。それは、自分の人生という資産を運用する「投資行為」そのものです。国がリスキリングを支援し、企業が専門性を求める中、学ぶことはもはや贅沢ではなく、生き残るための「インフラ」となりました。「何を学ぶか」が決まらない不安よりも、「学ばないこと」による将来の損失の方が大きい。そんな冷徹な計算が、週末のカフェを静かな熱気で満たしています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

