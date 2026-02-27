生成AI活用調査、20代の利用率は19.5%　情報収集での「概要把握」が中心

今回のニュースのポイント

・20代ビジネスパーソンの生成AI利用率は19.5%(2025年11月調査)。過半数には達していない。

・利用用途は「情報収集」が47.1%と最多。特に「新語の理解」や「概要把握」に活用。

・生成AIによる回答のみで「完結可能」と判断する層は75%に達し、精度の信頼性が向上。

ビジネス現場における生成AIの活用実態について、最新の調査データから具体的な利用動向が明らかになりました。日経BPコンサルティングが2025年11月に実施した調査によると、20代のビジネスパーソンにおける生成AIの利用率は19.5%に留まっており、全世代を通じて普及の途上にある現状が示されています。

調査結果によると、生成AIを「情報収集」のために利用している層は全体の47.1%に上ります。具体的な利用シーンとしては、「わからない言葉や専門用語の意味を調べる(52.9%)」や「特定のテーマについて概要を把握する(47.1%)」といった、辞書的な活用や要約機能への依存が目立っています。また、生成AIから得られた回答に対し、追加の検索を行わずに「AIの回答のみで完結できる」と判断する割合は75%に達しており、特定の用途においてAIへの信頼性が定着しつつあることが伺えます。

一方で、20代の利用率が約2割に留まっている事実は、若手層において一律に活用が進んでいるわけではない実態を浮き彫りにしています。利用しない理由(非利用層:22.0%)としては、精度の懸念や具体的な活用場面の欠如が挙げられており、個人のリテラシーや業務内容によって活用頻度に差が生じています。

今後の焦点は、企業がこれらの「情報収集ツール」としてのAI活用を、どのようにクリエイティブな実務や意思決定プロセスへ統合していくかに移ります。現時点では要約や翻訳といった「既存情報の整理」が主軸ですが、今後は各個人の業務フローにおける習熟度の差が、業務効率にどのように影響を与えるかが注視されます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

