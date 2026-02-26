*18:47JST RIZAPグループ子会社・MRKホールディングスがストップ高---自社株買いが呼び水に

本日、RIZAPグループの子会社であるMRKホールディングス（東証スタンダード：9980）の株価が急騰し、ストップ高を記録。

昨日の取引終了後に発表された、発行済み株式総数の6.2％（600万株・6億円）を上限とする大規模な自社株買いが強力な買い材料となった。株主還元姿勢の強化に加え、将来的な需給改善への期待が投資家の強い関心を集めている。

この勢いの背景にあるのは、親会社であるRIZAPグループの圧倒的な成長スピードである。グループ本体が2月に発表した2026年3月期第3四半期決算では、連結営業利益が前年同期比で約15.5倍（76.8億円）に達するという驚異的な実績を達成。「chocoZAP」事業の黒字定着をエンジンに、グループ全体が強固な「利益回収フェーズ」へと突入している。

今回のMRKの躍進は、RIZAPが推進する「子会社の再生・成長戦略」が着実に実を結んでいる証左ともいえる。《AK》