*10:14JST 概況からBRICsを知ろう ブラジル株式市場は小反落、原油安や弱い経済指標で

【ブラジル】ボベスパ指数 191247.46 -0.13％

25日のブラジル株式市場は小反落。主要株価指数のボベスパ指数は前日比242.94ポイント安（-0.13％）の191247.46で引けた。日中の取引レンジは190419.00-192623.56となった。

買いが先行した後は売りに押され、引けまで狭いレンジでもみ合った。原油価格の下落が資源セクターの売り手掛かり。また、弱い経済指標も指数の足かせとなった。2月のFGV消費者信頼感指数は前月の87.3から86.1に低下した。半面、指数の下値は限定的。欧米市場の上昇など外部環境の改善が指数をサポートした。

【ロシア】MOEXロシア指数 2795.39 +0.65％

25日のロシア株式市場は反発。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比18.04ポイント高（+0.65％）の2795.39となった。日中の取引レンジは2781.12-2798.35となった。

終始プラス圏で推移し、終盤上げ幅を拡大させた。海外市場の上昇が好感され、ロシア株にも買いは広がった。また、最近の下落で値ごろ感も強まった。半面、指数の上値は重い。原油価格が続落したことが指数の足かせとなった。

【インド】SENSEX指数 82276.07 +0.06％

25日のインド株式市場は小反発。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比50.15ポイント高（+0.06％）の82276.07、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同57.85ポイント高（+0.23％）の25482.50で取引を終えた。

前半はプラス圏で推移したが、その後は前日の終値近辺でもみ合った。前日の米株高に加え、この日のアジア市場が堅調な値動きを示していたことを受け、インド株も買いが先行。また、米印間の通商交渉がワシントンで再開される計画も好感された。これにより、対米輸出は大幅に拡大する可能性がある。このほか、安定な成長見通しが好感された。

【中国】上海総合指数 4147.23 +0.72％

25日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比29.82ポイント高（+0.72％）の4147.23ポイントと続伸した。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕を控えて新たな景気刺激策に対する期待感が高まっている。人民元高の進行も追い風となっている。《AK》