*08:05JST 米国株式市場は続伸、ハイテクがけん引

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（25日）

FEB25

Ｏ 57900（ドル建て）

Ｈ 60080

Ｌ 57770

Ｃ 59700 大証比+910（イブニング比+50）

Vol 5761



FEB25

Ｏ 57950（円建て）

Ｈ 60070

Ｌ 57750

Ｃ 59680 大証比+890（イブニング比+30）

Vol 28401

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（25日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.31円換算）で、三井住友トラHD＜8306＞、み

ずほFG＜8316＞、SMC＜6273＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 0.00 2642 -85.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.01 -0.04 5479 13

2

8035 (TOELY) 住友商事 41.82 0.79 6537 11

0

6758 (SONY.N) TDK 15.54 0.08 2429 5

1

9432 (NTTYY) KDDI 17.01 0.20 2659 3.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.51 -0.06 1097

2

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.00 0.54 5002 12

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 13.13 -0.69 4105 6

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 1.59 4817 11

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 19.29 0.01 6030 9

6

8001 (ITOCY) 丸紅 391.05 13.87 6113 10

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.76 -0.17 6846 20

3

8031 (MITSY) 東京エレク 151.12 5.31 47243 101

3

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 0.00 6252 -3

8

4568 (DSNKY) 第一三共 19.37 0.07 3028 32.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 8.76 0.06 2739 -

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 14.26 0.02 1114 -108

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 40.80 0.80 2126 3

1

7267 (HMC.N) スズキ 58.78 0.33 2297 3

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.58 0.33 6121 4

4

6902 (DNZOY) ファナック 21.97 0.66 6868 13

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 33.52 0.65 10479 12

9

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.82 0.33 2785 9.

5

8411 (MFG.N) オリックス 35.62 0.23 5568 8

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.20 0.01 20633 10

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 18.61 -0.04 5818 1

6

7741 (HOCPY) キヤノン 30.15 0.00 4713 5

4

6503 (MIELY) 三菱電機 76.45 -0.98 5975 11

5

6981 (MRAAY) 日東電工 23.40 0.03 3658 5

8

7751 (CAJPY) 任天堂 13.68 -0.07 8553 3

9

6273 (SMCAY) SMC 24.69 -0.04 77186 122

6

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.56 -0.04 435 4.

1

6146 (DSCSY) ディスコ 52.20 2.70 81594 159

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.24 -0.18 2226 11.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 33.65 0.22 5260 9

9

6702 (FJTSY) 富士通 21.79 0.22 3406 6

1

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 132.32 20.72 20683 48

3

5108 (BRDCY) ブリヂストン 12.01 0.17 3755 2

8

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.10 -0.56 2204 222.

5

8002 (MARUY) 三井物産 740.87 19.43 5790 9

0

6723 (RNECY) ルネサス 9.60 0.28 3001 5

2

6954 (FANUY) 京セラ 18.09 0.46 2828 48.

5

8725 (MSADY) 第一生命HD 19.72 0.11 1541 24.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 33.84 0.94 5290 7

0

6301 (KMTUY) 小松製作所 49.49 0.81 7736 11

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.79 0.15 3061 2

1

6594 (NJDCY) 日本電産 3.65 -0.12 2282 -10

9

6857 (ATEYY) シスメックス 8.84 0.09 1382 0.

5

4543 (TRUMY) テルモ 13.19 0.35 2062 17.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.24 -0.15 1601 -

4

（時価総額上位50位、1ドル156.31円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 14.10 2204 222.5 11.2

3

8802 (MITEY) 住友不動産 18.00 5627 426 8.1

9

5020 (JXHLY) ENEOS 19.10 1493 53 3.6

8

6988 (NDEKY) ゆうちょ銀行 19.55 3056 106 3.5

9

8113 (UNICY) イオン 15.11 2362 78.5 3.4

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（25日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 8.00 6252 -38 -0.6

0

6594 (NJDCY) 日本電産 3.65 2282 -109 -4.5

6

7203 (TM.N) アイシン精機 16.90 2642 -85.5 -3.1

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.30 1508 -21 -1.3

7



「米国株式市場概況」（25日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49482.15 前日比：307.65

始値：49357.63 高値：49517.36 安値：49206.87

年初来高値：50188.14 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23152.08 前日比：288.40

始値：23005.01 高値：23169.68 安値：23004.69

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6946.13 前日比：56.06

始値：6915.15 高値：6952.51 安値：6915.15

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.696％ 米10年国債 4.048％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は307.65ドル高の49482.15ドル、ナスダックは288.4

0ポイント高の23152.08で取引を終了した。

半導体エヌビディア（NVDA）の決算での強い内容を期待した買いに、寄り付き後、

上昇。暗号資産市場も下げ止まり、投資家心理が改善し相場は続伸した。終盤にか

け上げ幅を拡大し、終了。セクター別ではソフトウエア・サービス、半導体・同製

造装置が上昇した一方、電気通信サービスが下落した。

地中海料理のファーストフードチェーンを運営するカバ・グループ（CAVA）は四半

期決算が警戒されていたほど落ち込まず、安心感に買われた。ITサービス・コンサ

ルティング会社のインターナショナル・ビジネス・マシーンズ（IBM）はAIによる影

響がすでに織り込み済みと説明しアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。IT会社

のオラクル（ORCL）もアナリストの投資判断引き上げで上昇した。金融テクノロジ

ーのサークル・インターネット・グループ（CRCL）は第4四半期決算で調整後の一株

当たり利益や、通期のステーブルコイン利用の前年比での伸びが目標や予想を上回

り、上昇。

ホームセンター運営のロウズ（LOW）は四半期決算で売り上げが予想を上回ったが、

住宅購買意欲が依然弱く、通期の調整後1株当たり利益見通しが予想を下回り、売ら

れた。住宅建設会社のDRホートン（DHI）やレナー（LEN）なども、売り上げ低迷が

警戒され、それぞれ下落。エンターテインメント会社のフォックス（FOX）は、ナシ

ョナル・フットボール・リーグ（NFL）を巡る契約の行方が不透明となったため、ア

ナリストが投資判断を2段階引き下げ、売られた。

半導体エヌビディア（NVDA）は取引終了後に第4四半期決算を発表。調整後の1株当

たり利益や第1四半期の売上見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。ソ

フトウエア・ソリューションのスノーフレーク（SNOW）も第4四半期決算で1株当た

り利益が予想を上回り、上昇している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》