*18:09JST 25日の香港市場概況：ハンセン指数は強含み

25日の香港市場では、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比175.40ポイント（0.66％）高の26765.72ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が26.89ポイント（0.30％）高の9034.75ポイントと反発。

人工知能（AI）脅威論がやや薄らぎ、昨夜の米株が上昇に転じたこと、中国の政策に対する期待感が支援材料となったようだ。昨年12月に開催された「中央経済工作会議」では、第15次5カ年計画の初年度に当たる26年の政策運営について、「より積極的な」財政政策と「適度に緩和的な」金融政策を継続することが決定されており、今回の全人代への期待が広がっている。

ハンセン指数の構成銘柄では、消費関連の上げが目立つ。外食の海底撈国際HD（6862/HK）が6.2％高、康師傅HD（322/HK）が3.8％高、スポーツ用品の安踏体育用品（2020/HK）が2.5％高。中国の不動産セクターもしっかり。碧桂園HD（2007/HK）が6.5％高、旭輝HD（884/HK）が5.5％高、建発国際投資集団（1908/HK）が5.1％高。鉄鋼や建材、非鉄など素材セクターも買われる。重慶鋼鉄（1053/HK）が8.7％高、鞍鋼（347/HK）が5.1％高、安徽海螺水泥（914/HK）が5.5％高。

ただ、半導体セクターは安い。瀾起科技（6809/HK）が7.1％安、上海壁仞科技（6082/HK）が5.9％安、兆易創新科技集団（3986/HK）が4.5％安で取引を終えた。《AK》