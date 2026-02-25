*12:14JST エスプール---発達障がい理解を深める新施策を開始

エスプール＜2471＞は24日、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構（WPI-IRCN）の長井志江特任教授が率いる認知発達ロボティクス研究室の学術指導のもと、発達障がい分野における新たな取り組みを開始すると発表した。

同研究室が有するヘッドマウントディスプレイ型シミュレータ等の当事者理解の可視化技術を活用し、まずは障がい者雇用支援の現場「わーくはぴねす農園」において、農園管理者や支援担当者向けに発達障がい特性の理解を深める体験型プログラムを実施する。

当事者の「感じ方」を共有可能な形にすることで、コミュニケーション方法や指示の出し方、環境調整など現場支援の質向上を図る。あわせて、実施結果を踏まえ、研修パッケージや教材を体系化するとともに、運用に落とし込むためのガイド等整備を進める。さらに、受け入れ部署や上長、同僚など関係者の層別に応じたプログラム設計やフォローアップを組み込むなど、将来的には支援先企業への展開も視野に入れる。

得られた知見を基に、適正配置や業務設計への反映を進め、障がい者の雇用定着や職域拡大、キャリア形成につながるモデルの構築を目指す。《KM》