生成AIの本格普及から2年強、職場で起きた「代替」と「共存」のリアル

今回のニュースのポイント

・代替の実態:定型的な事務作業や翻訳、初歩的なプログラミングなどは、AIによる自動化が一般化

・生まれた仕事:AIの出力を管理・修正する「ディレクション業務」や、AIに指示を出すスキルの需要が急増

・格差の拡大:AIをツールとして使いこなす層の年収が上昇する一方で、従来のスキルに固執する層の価値が低下

これからの成長戦略の柱として「AIの社会実装」が改めて問われます。ChatGPTの登場を契機に、生成AIがビジネスの現場に急速に浸透し始めてから2年余り。2026年現在、AIはかつて危惧されたように、人々の「仕事」を奪い尽くしてしまったのでしょうか。

実態は、単純な「消失」ではなく「変化」でした。かつて人間が数時間かけて行っていたデータ入力や議事録作成、下書きの作成などは、今やAIが数秒で終わらせます。これを家計に例えるなら、「今まで家族総出で1日かけて行っていた大掃除を、高性能な全自動ロボットが数十分で終わらせてくれるようになった」状態です。

しかし、これによって人間が失業したかというと、話は別です。空いた時間を使って、より高度な判断や、顧客とのコミュニケーション、AIの出した回答が正しいかどうかの「最終チェック」を行う新たな業務が生まれています。2026年の労働現場で起きているのは、AIによる仕事の奪い合いではなく、「AIを使いこなす人」と「AIを使わない人」の間の、圧倒的な生産性格差です。

政府は「リスキリング(学び直し)」への支援を強化していますが、現場では個人のスキルの差がそのまま所得の差に直結し始めています。今後の国会では、この「AI格差」から取り残される層をどう救い上げるか、という福祉的な側面も議論の焦点となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

