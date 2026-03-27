データ活用とは何か　集めるだけで終わる企業の共通点

今回のニュースのポイント

・「勘」から「客観的データ」への転換: 市場の変化が激しい現代、経験則だけに頼る意思決定は限界を迎えています。デジタル化によって可視化された「顧客の足跡」や「業務のログ」を正しく読み解くことで、予測精度を高め、迅速な判断を下すことが競争力の源泉となります。

・価値を生む「5つのステップ」: データ活用は、単に数字を眺めることではありません。「目的の明確化」から始まり、「収集・蓄積」「加工・可視化」「分析」、そして具体的な「アクションと検証」というプロセスを経て初めて、廃棄削減や売上向上といった実利に結びつきます。

・「2025年の壁」と競争力の維持: 経産省は、古いシステム(レガシーシステム)がデータ活用の足かせとなり、DXが進まないことによる経済損失を年間最大12兆円と試算しています。データを「使いこなす仕組み」の有無が、企業の生存を左右する前提条件になりつつあります。

「わが社には膨大なデータがある」と胸を張る経営者は少なくありません。しかし、データは集めただけでは価値にならず、「目的に沿って集める→分析する→意思決定や業務に反映する」という一連のプロセスを通じて初めて、ビジネスの成果や競争力に結びつきます。

細かな行動履歴や業務データが取得できるようになった今、重要なのは「何を良くしたいのか」という目的を明確にすることです。たとえば小売業なら、「在庫を減らしつつ欠品も防ぎたい」という目的のために販売履歴や天候データを集め、需要予測モデルを発注量に反映させる。こうした具体的なアクションに繋がってこそ、データは初めて「武器」になります。

データドリブン(データ駆動型)経営を進める企業では、主観的な議論が減り、客観的な事実に基づく意思決定のスピードが向上します。また、働き方の面でも、業務プロセスの自動化やリモートワークの管理は、裏側でのログデータの活用に支えられています。今や「データを読む力」は、一部の専門家だけでなく、現場のビジネスパーソンにとっても必須のスキルと言えるでしょう。

一方で、多くの企業が「データはあるが活かしきれていない」という課題を抱えています。経産省が警鐘を鳴らす「2025年の壁」によれば、複雑化した既存システムがデータの横断的な活用を阻み、DX(デジタルトランスフォーメーション)を停滞させている現状があります。

今後は、データを「集めるだけで終わらせない仕組み」を構築できるかどうかが、企業の命運を分けることになります。経営層のコミットメントはもちろん、現場レベルでのデータ人材の育成や、部門の壁を越えた情報基盤の整備が、不透明な市場環境を勝ち抜くための不可欠な戦略となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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