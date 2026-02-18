*17:27JST 金はレンジ相場が続きそう サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、金についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、『金はレンジ相場が続きそう』と述べています。

続いて、『先週のNY金（4月）は、イラン情勢の緊迫化を背景に、雇用統計や消費者物価指数などの重要な経済指標を消化して、5000ドルの大台を維持して週を終えた。週終値は、5046.30ドル』と伝えています。

次に、『11日に公表された1月米雇用統計（季節調整済み）によると、景気動向を敏感に反映する非農業部門就業者数は前月比13万人増と、市場予想（7万人増）を大幅に上回り、失業率も4.3％と、前月から0.1ポイント改善した。米雇用の底堅さが示されたことで、景気先行きを巡る警戒感が後退し、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が弱まった。ただ、金は安値拾いの買いに支えられた』と見解を述べています。

また、『週末13日に発表された1月消費者物価指数（CPI）は、前年同期比2.4％上昇と、伸び率は前月（2.7％上昇）から鈍化し、市場予想（2.5％上昇）を下回り、2025年5月以来8カ月ぶりの低水準となった。市場が警戒していたほどインフレの加速が示されなかったことから、金は買いが優勢となり、5000ドルの大台を維持した』と伝えています。

そして、『週明け16日の米国市場は、プレジデント・デーで休場。17日のNY金（4月）は時間外取引では、東京時間の午後に4970ドルレベル（前週末比76ドル安）で推移している』と伝えています。

こうしたことから、『金相場は、地政学リスクの低下が弱材料になる一方、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ見通しが支援要因になっている。NY金は1月29日の高値（5626.8ドル）と2月2日の安値（4423.2ドル）の間で三角もちあいを形成しつつある。この高値と安値にフィボナッチ比率を当てはめると、0.38倍戻し＝4880ドル、0.5倍（半値）戻し＝5025ドル、0.62倍戻し＝5170ドルが算定される』と考察し、『当面のNY金予想レンジは、4800～5200ドル』と想定しています。

一方、『OSE金も1月29日の高値（5626.8ドル）と2月2日の安値（4423.2ドル）の間で三角もちあいを形成しつつある。この高値と安値にフィボナッチ比率を当てはめると、0.38倍戻し＝24838円、0.5倍（半値）戻し＝25545円、0.62倍戻し＝26250円が算定される』と考察、『当面のOSE金予想レンジは、24800～26300円』と想定しています。



参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の2月17日付「金はレンジ相場が続きそう」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》