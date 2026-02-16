*14:30JST ダイコク電機---3Qは減収なるも、アミューズメント事業が大幅増益に

ダイコク電機＜6430＞は12日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比5.0%減の456.18億円、営業利益が同16.1%減の99.40億円、経常利益が同15.5%減の100.20億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同16.5%減の67.75億円となった。

情報システム事業の売上高は390.77億円（前年同期比12.7％減）、セグメント利益は106.33億円（同21.5％減）となった。『パチンコホール向け製品等』の売上は、カードユニットの改刷対応に伴う特需が一巡したことから前年同期を下回った。一方で、カードユニット「VEGASIA」の販売台数は前年同期を上回り、さらに新製品『BiGMO XCEL』、『TJ-01』及び情報公開製品の販売が好調に推移した。『サービス』の売上は、主要なサービスが堅調に推移し、スマート遊技機登場による市場変化への対応に関連したMIRAIGATEサービスの加盟店舗数が増加したこともあり、前年同期を上回った。

アミューズメント事業の売上高は51.49億円（前年同期比84.7％増）、セグメント利益は11.14億円（前年同期

はセグメント利益0.34億円）となった。パチンコ遊技機向けの表示ユニット及び制御ユニットの販売は前年同期を下回ったが、第1四半期にDAXELが開発したスマートパチスロ「ようこそ実力至上主義の教室へ」及び元気が開発した自社ゲームタイトル「首都高バトル」の販売が堅調で、当事業の売上は前年同期を上回った。

その他の売上高は14.36億円（前年同期比169.4％増）、セグメント利益0.45億円（前年同期はセグメント損失1.05億円）となった。

2026年3月期通期については、売上高が前期比11.3%減の510.00億円、営業利益が同38.7%減の75.00億円、経常利益が同38.7%減の75.00億円、親会社に帰属する当期純利益が同39.2%減の47.00億円とする11月14日発表の修正計画を据え置いている。《KM》