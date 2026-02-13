関連記事
2月13日本国債市場：債券先物は131円80銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付131円89銭 高値132円02銭 安値131円52銭 引け131円80銭
2年 1.271％
5年 1.669％
10年 2.198％
20年 3.034％
13日の債券先物3月限は131円89銭で取引を開始し、131円80銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.47％、10年債は4.11％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.78％、英国債は4.45％、オーストラリア10年債は4.75％、NZ10年債は4.45％近辺で推移。（気配値）。
[本日の主要政治・経済イベント]
・19：00 欧・10-12月期ユーロ圏域内総生産改定値（予想：前年比＋1.3％、速報：＋1.3％）
・19：00 欧・12月貿易収支（11月：＋99億ユーロ）
・22：30 米・1月消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.5％、12月：＋2.6％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
