AHCグループ株式会社：2025年11月期決算説明文字起こし（4）

キャッシュ・フローの状況につきましては、資料に記載のとおりです。

続いて、2025年11月期における主要な取り組みの成果についてご説明いたします。

当期は、大きく三つの重点施策に取り組んでまいりました。

一つ目は、事業の拡大です。

具体的には、事業所の新規開設と「AI支援さん」の販路拡大に注力いたしました。

事業所の新規開設につきましては、当期は計画を上回る7事業所の開設を実現しております。

特に、学校卒業後の自立支援の場として、生活介護や共同生活援助などの事業所を中心に開設し、既存地域における福祉サービスの充実に貢献いたしました。

「AI支援さん」の販路拡大につきましては、外部事業者への導入が順調に進み、年間契約数は計画比125％となる25件、年間売上高は計画比108％の約400万円を達成し、いずれも計画を上回る結果となりました。また、利用事業者からの要望を踏まえた機能追加など、サービスのアップデートも継続的に実施しております。

二つ目は、DXの推進です。

ITを活用した業務効率化の取り組みとして、本社と現場間における業務プロセスの効率化を進めてまいりました。

今後は、これらの取り組みをさらに発展させ、全社規模での効率化を実現するため、各種データを統合的に管理するシステム基盤の構築に着手してまいります。また、AI活用の推進においては、「AI支援さん」の導入範囲を拡大するなどし、従業員の業務負担軽減を進めてまいりました。

