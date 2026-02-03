関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1300円高の53930円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.57円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、日立製作所＜6501＞、アドバンテスト＜6857＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1300円高の53930円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円94銭から155円79銭まで上昇し、155円59銭で引けた。米国の1月ISM製造業景況指数が予想外に改善し、活動拡大圏を回復したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁のタカ派発言で長期金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1776ドルまで下落し、1.1792ドルで引けた。
NY原油先物3月限は大幅安（NYMEX原油3月限終値：62.14 ↓3.07）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－3.07ドル（－4.71％）の62.14ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6971 (KYOCY) 京セラ 16.61 2584 249 10.6
6
6762 (TTDKY) TDK 14.00 2178 192.5 9.7
0
8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 41575 1915 4.8
3
8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 6876 316 4.8
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1486 66 4.6
5
「ADR下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1672 -166.5 -9.0
6
7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2567 -156 -5.7
3
9503 (KAEPY) 関西電力 7.44 2315 -82 -3.4
2
6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 2203 -76 -3.3
3
■そのたADR（2日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 231.58 4.72 3603 6
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.24 0.19 2838 9
4
8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 0.64 41575 191
5
6758 (SONY.N) ソニー 22.12 0.02 3441 3
2
9432 (NTTYY) NTT 25.28 0.18 157 0.
8
8058 (MTSUY) 三菱商事 26.69 0.04 4152 7
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 35.34 0.59 5498 20
9
9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.38 1.28 61263 109
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.58 -0.22 4225 13
5
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.75 0.30 5212 8
5
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.96 0.14 1008 -97
3
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.10 0.10 5471 18
5
8031 (MITSY) 三井物産 652.84 -3.03 5078 12
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8556 29
8
4568 (DSNKY) 第一三共 19.03 0.83 2960 43.
5
9433 (KDDIY) KDDI 17.22 0.41 2679 15.
5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.26 0.88 10118 21
9
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.85 0.56 5888 13
3
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.73 0.40 1594 32.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.47 0.45 5747 5
3
6902 (DNZOY) デンソー 13.99 0.19 2176 2
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 28.59 0.04 8895 9
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 17.78 0.27 2766 6.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 0.21 6876 31
6
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.34 0.37 19197 19
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.49 0.26 5442 10
0
7741 (HOCPY) HOYA 168.25 0.34 26175 36
0
6503 (MIELY) 三菱電機 63.03 0.58 4903 9
2
6981 (MRAAY) 村田製作所 9.89 -0.22 3077 -
8
7751 (CAJPY) キヤノン 31.25 0.82 4862 9
4
6273 (SMCAY) SMC 19.36 -0.06 60237 33
7
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.60 -0.25 2738 88.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -1.30 64406 210
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.44 0.15 2246 16.
5
8053 (SSUMY) 住友商事 39.83 -0.80 6196 13
9
6702 (FJTSY) 富士通 28.66 0.91 4459 8
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.50 12.90 19368 -43
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.28 0.03 3510 2
0
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1672 -166.
5
8002 (MARUY) 丸紅 326.45 -4.75 5079 11
6
6723 (RNECY) ルネサス 8.14 -0.12 2533 79.
5
6954 (FANUY) ファナック 19.80 -0.26 6161 11
8
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.54 0.11 3973 6
1
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.10 1789 2
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.59 2.25 6315 10
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.11 0.14 3146 2
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 0.13 2203 -7
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 162.90 -2.50 25342 103
7
4543 (TRUMY) テルモ 13.23 0.16 2058 1
0
8591 (IX.N) オリックス 30.56 0.03 4754 12
3
（時価総額上位50位、1ドル155.57円換算）《AN》
