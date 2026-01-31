*08:07JST 米国株式市場は下落、次期FRB議長の利下げシナリオに不透明感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）

JAN30

Ｏ 53295（ドル建て）

Ｈ 53880

Ｌ 53025

Ｃ 53560 大証比+170（イブニング比+110）

Vol 4936



JAN30

Ｏ 53270（円建て）

Ｈ 53800

Ｌ 52920

Ｃ 53465 大証比+75（イブニング比+15）

Vol 23681

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル154.63円換算）で、リクルートHD＜6098＞、任天

堂＜7974＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 226.86 -0.21 3508

4

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.05 -0.15 2791 -13.

5

8035 (TOELY) 東京エレク 132.98 -2.72 41125 -18

5

6758 (SONY.N) ソニー 22.10 -0.19 3417 -3

7

9432 (NTTYY) NTT 25.10 0.00 155 0.

1

8058 (MTSUY) 三菱商事 26.65 0.12 4121 2

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 34.75 0.34 5373 1

2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.10 0.21 58914 11

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.80 -0.45 4268 1

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.45 0.32 5087 -4

2

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.82 0.00 991 -98

0

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.00 -0.29 5412 -6

0

8031 (MITSY) 三井物産 655.87 -7.30 5071 3

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 10.00 -1.00 7732 -36

8

4568 (DSNKY) 第一三共 18.20 -1.10 2814 -2

2

9433 (KDDIY) KDDI 16.81 -0.10 2599 -7.

5

7974 (NTDOY) 任天堂 15.38 -0.90 9513 -54

2

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.29 0.17 5766 3

9

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.33 0.04 1563

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.02 -0.14 5573 -

8

6902 (DNZOY) デンソー 13.80 -0.01 2134 -

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.55 -0.02 8829 2

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.51 -0.21 2708 -1.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.63 -0.01 6672 -11

1

6367 (DKILY) ダイキン工業 11.97 0.07 18509 -7

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.23 0.06 5329 8

7

7741 (HOCPY) HOYA 167.91 1.43 25964 9

4

6503 (MIELY) 三菱電機 62.45 -0.65 4828 -

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.11 -0.08 3127 -

9

7751 (CAJPY) キヤノン 30.43 -0.84 4705 2

0

6273 (SMCAY) SMC 19.42 -0.20 60058 -9

2

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.85 0.03 2760 2

0

6146 (DSCSY) ディスコ 42.70 -0.90 66027 -16

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.29 0.12 2210 -

1

8053 (SSUMY) 住友商事 40.63 -0.57 6283 3

4

6702 (FJTSY) 富士通 27.75 -1.31 4291

8

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.50 16.90 19870 11

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.25 0.00 3479 -

6

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1662 -192.

5

8002 (MARUY) 丸紅 331.20 -5.36 5121

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.26 -0.19 2554 -2

2

6954 (FANUY) ファナック 20.06 0.09 6204 -6

5

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.43 -0.12 3932

0

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.40 0.40 1773 5.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 38.34 -0.14 5929

0

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.97 0.05 3083 -

4

6594 (NJDCY) 日本電産 3.41 -0.10 2109 -9

7

6857 (ATEYY) アドバンテスト 165.40 -9.10 25576 7

1

4543 (TRUMY) テルモ 13.07 0.07 2021 3.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.53 -0.12 4721 2

7

（時価総額上位50位、1ドル154.63円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1477 86.5 6.2

2

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 6.89 5327 209 4.0

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.23 5329 87 1.6

6

8267 (AONNY) イオン 13.81 2135 20 0.9

5

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.54 2248 19 0.8

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1662 -192.5 -10.3

8

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2551 -212.5 -7.6

9

9503 (KAEPY) 関西電力 7.46 2307 -161 -6.5

2

7974 (NTDOY) 任天堂 15.38 9513 -542 -5.3

9



「米国株式市場概況」（30日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48892.47 前日比：-179.09

始値：48991.62 高値：49047.68 安値：48459.88

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23461.82 前日比：-223.30

始値：23578.96 高値：23662.25 安値：23351.55

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6939.03 前日比：-29.98

始値：6947.27 高値：6964.09 安値：6893.48

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.874％ 米10年国債 4.238％

米国株式市場は下落。ダウ平均は179.09ドル安の48892.47ドル、ナスダックは223.3

ポイント安の23461.82で取引を終了した。

ダウ、ナスダックともに終日軟調な展開。朝方発表の25年12月卸売物価指数（PPI）

が予想を上振れたことに加え、次期FRB議長にタカ派とされるケビン・ウォーシュ氏

をトランプ大統領が指名するとの発表により、これまで利下げ期待に支えられてき

た相場にいったん利益を確定する動きが出た。セクター別では電気通信サービスが

上昇、半導体・同製造装置が下落した。

コンピューター記憶装置メーカーのサンディスク（SNDK）は大幅高。第２四半期は

市場予想を大きく上回った。AIデータセンターのメモリチップ需要が強く、今期の

売上高も好調な見通しを示した。アップル（AAPL）は上昇。市場の期待を上回る決

算となったものの、メモリ価格の高騰などコストや供給面での一部懸念が指摘され

上値が抑えられた。

金鉱採掘会社ニューモント（NEM）は大幅安。次期FRB議長人事を巡り、想定ほど利

下げが進まないとの見方が浮上し、ドル買い・金売りの流れが響いた。またこれま

で急ピッチで上昇を続けていた銀価格も一時3割を超える下落率で急落。鉱山会社の

ヘクラ・マイニング（HL）やコー・マイニング（CDE）、パン・アメリカン・シルバ

ー（PAAS）など銀生産の企業の株価が軒並み大きく売られた。フット・アパレル企

業デッカーズ・アウトドア（DECK）は市場予想以上の決算と通期業績見通しの引き

上げを発表し、急騰した。UGGやHOKAなどのブランド事業が好調だった

FRBミラン理事はCNBCのインタビューで、31日に任期満了となる自身の後任ポストに

ケビン・ウォーシュ氏が就く可能性が高いとの見方を示した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》