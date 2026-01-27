

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49412.40;+313.69Nasdaq;23601.35;+100.11CME225;52585;-275(大証比)

[NY市場データ]

26日のNY市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。

ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円安の52585円。ADR市場では、対東証比較（1ドル154.17円換算）で、ファーストリテイリング＜9983＞、ダイキン工業＜6367＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》