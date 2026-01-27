*06:56JST NY株式：NYダウは313.69ドル高、大手ハイテク決算期待が支えに

米国株式市場は上昇。ダウ平均は313.69ドル高の49412.40ドル、ナスダックは100.12ポイント高の23601.36で取引を終了した。

ダウ、ナスダックともに寄り付き後上昇。FOMC（連邦公開市場委員会）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、自動車・自動車部品が下落した。

USAレア・アース(USAR)は米商務省が株式を取得すると発表したことを受けて大幅高。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は一部金融機関による投資判断と目標株価引き上げを好感し上昇。人工知能（AI）データセンターを手掛けるコアウィーブ（CRWV）は大幅上昇。エヌビディア（NVDA）からの20億ドル追加出資で、AIファクトリー建設を加速するとの発表が好感された。アップル（AAPL）は今週の決算発表を前に大手金融機関により目標株価が引き上げられ上昇した。金価格が史上最高値を更新したことを受け、金鉱採掘会社ニューモント（NEM）は上昇。ビデオゲーム販売会社ゲームストップ（GME）は著名投資家マイケル・バリー氏が同社株を保有していることが伝わり上昇した。

ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）やヒューマナ（HUM）はWSJがトランプ政権がメディケアが保険会社各社に支払う料金を横ばいに保つことを提案する予定だと報じ、時間外で下落している。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》