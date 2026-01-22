ソフトフロントHD、GMI　Cloud　Japanと販売代理店契約、AIデータセンター事業を強化

■生成AIの「推論」需要拡大を追い風に新たな収益基盤を模索

ソフトフロントホールディングス<2321>(東証グロース)は1月21日、GMI Cloud Japan K.Kとの間で、日本国内における販売代理店契約を締結したと発表した。生成AI市場の拡大を背景に、同社が新たな成長分野と位置付ける「AIデータセンター事業」の事業基盤構築に向けた取り組みの一環となる。

同社は、業容拡大と新たな収益基盤の確立を最優先課題とし、隣接事業分野への進出を検討してきた。その結果、AIデータセンター事業およびクリーンエネルギー事業の開始を決定し、AIデータセンター分野ではコンサルティング事業や販売代理店業務を開始している。生成AIの活用が「学習」用途から「推論」用途へと広がる中、導入スピードや運用の柔軟性に対する需要が高まっている点を踏まえ、事業機会の拡大を見込む。

GMI Cloudは、インフィニバンドを活用したGPUクラスター環境において、独自技術「GMI Cluster Engine」によりマルチテナント運用を実現している。同社は同技術の販売代理業務を通じ、AIデータセンターサービス領域への展開を進める方針だ。当期業績への影響は軽微とする一方、中長期的には業績および企業価値の向上に資するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

