*08:46JST 米国株式市場は大幅続落、金利高や欧州関係悪化を警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

JAN20

Ｏ 53625（ドル建て）

Ｈ 53855

Ｌ 52110

Ｃ 52230 大証比-570（イブニング比+110）

Vol 9371



JAN20

Ｏ 53515（円建て）

Ｈ 53745

Ｌ 52005

Ｃ 52135 大証比-665（イブニング比+15）

Vol 53093

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（ドル158.19円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 220.47 -10.95 3488 -5

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.28 -0.62 2892 -42

8035 (TOELY) 東京エレク 126.76 -6.76 40104 -97

6

6758 (SONY.N) ソニー 23.72 -0.35 3752 1

6

9432 (NTTYY) NTT 25.21 0.34 160 -0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.56 -0.19 4043 -4

7

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.21 -0.59 5095 -10

2

9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 -0.11 62216 -79

4

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.02 -0.53 3803 -48

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.29 -0.62 5470 -7

5

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.91 -0.40 1021 -1057.

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.90 -0.41 5510 -84

8031 (MITSY) 三井物産 637.67 -13.60 5044 -7

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8700 -73

4568 (DSNKY) 第一三共 20.53 -0.39 3248 2

8

9433 (KDDIY) KDDI 16.92 0.27 2677 -23

7974 (NTDOY) 任天堂 16.34 -0.27 10339 -10

6

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.55 -0.58 5940 -44

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.31 -0.54 1598 -2

4

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.26 -0.02 5777 -4

4

6902 (DNZOY) デンソー 13.81 -0.49 2185 -3

9

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.80 -0.12 8163 -8

0

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.83 0.05 2821 -20.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.51 -0.08 6727 -99

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.26 -0.31 19394 -32

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 -0.01 5110 4

8

7741 (HOCPY) HOYA 155.94 -3.84 24668 -392

6503 (MIELY) 三菱電機 61.64 -2.30 4875 -9

6

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.24 -0.46 3240 -6

6

7751 (CAJPY) キヤノン 29.33 -0.56 4640 -3

6

6273 (SMCAY) SMC 20.28 -0.69 64162 -638

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 -0.24 2492 -4

4

6146 (DSCSY) ディスコ 36.80 -1.20 58214 -178

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.67 0.82 2321 -24

8053 (SSUMY) 住友商事 38.99 -0.73 6168 -8

8

6702 (FJTSY) 富士通 27.30 -1.37 4319 -6

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 121.20 9.60 19173 -20

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.91 -0.24 3452 -3

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1701 -17

0

8002 (MARUY) 丸紅 318.62 -8.81 5040 -7

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.26 -0.06 2297 -5

9

6954 (FANUY) ファナック 20.34 -0.64 6435 -10

7

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.19 -0.28 3985 -71

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -1.30 1793 -22.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 35.23 -0.57 5573 -3

8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.29 -0.48 3256 -5

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.59 0.23 2272 -9

3

6857 (ATEYY) アドバンテスト 132.00 -11.50 20881 -60

4

4543 (TRUMY) テルモ 13.41 -0.42 2121 -3

3

8591 (IX.N) オリックス 30.33 -0.37 4798 -4

2

（時価総額上位50位、1ドル158.19円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1285 75.5 6.24

7259 (ASEKY) アイシン精機 19.20 3037 127 4.3

6

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2284 55.5 2.4

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 5110 48 0.9

5

4568 (DSNKY) 第一三共 20.53 3248 28 0.8

7

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1701 -170 -9.0

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.59 2272 -93 -3.9

3

7201 (NSANY) 日産自動車 5.01 396 -13.5 -3.3

0

6146 (DSCSY) ディスコ 36.80 58214 -1786 -2.9

8



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48488.59 前日比：-870.74

始値：49005.01 高値：49005.01 安値：48428.13

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22954.32 前日比：-561.07

始値：23142.69 高値：23236.05 安値：22916.83

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6796.86 前日比：-143.15

始値：6865.24 高値：6871.17 安値：6789.05

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.927％ 米10年国債 4.295％

米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は870.74ドル安の48488.59ドル、ナスダックは5

61.07ポイント安の22954.32で取引を終了した。

トランプ大統領がグリーンランドを巡り追加関税を課する可能性を警告するなど欧

州との関係悪化が警戒されたほか、世界的な長期金利上昇を警戒し、寄り付き後、

大幅安。終日戻りなく続落した。終盤にかけ、下げ幅を一段と拡大し終了。セクタ

ー別では不動産管理・開発が上昇した一方、自動車・自動車部品、テクノロジー・

ハード・機器が下落した。

動画配信のネットフリックス（NFLX）はメディアのワーナー・ブラザース・ディス

カバリー（WBD）に対する買収提案を全額現金に変更する修正案で合意したと発表し

たが軟調推移。敵対的買収を仕掛けている競合パラマウント・スカイダンス（PSK

Y）は下落した。ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）も下落。

工業・オフィス製品などを扱うスリーM（MMM）は第4四半期の調整後の1株当たり利

益が予想を上回ったが利益率が冴えず、さらに、アナリスト向けの決算説明会で最

高経営責任者（CEO）がトランプ政権が万が一、グリーンランドを巡り欧州8か国に

対し追加関税を実施した場合、大きな打撃になると警告し、売られた。ホテルチェ

ーンを運営するハイアット・ホテルズ（H）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）

など旅行関連も対欧州追加関税リスクによる需要鈍化が懸念され、それぞれ下落。

航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後、第4四半期決算を発表した。予想を

上回った内容を受け時間外取引で買われている。同じく決算を発表したネットフリ

ックス（NFLX）は2026年度の番組制作費など支出拡大計画により、第1四半期の見通

しが予想を下回り、売られている。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》