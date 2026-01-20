*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト：グリーンモンスターは急騰、テラドローンは反落

＜278A＞ テラドローン 2636 -17

反落。宮城県石巻市とクマ出没時の被害防止に関する協定を結ぶ企業に対し、自社開発の『クマよけスプレー搭載ドローン』の提供および運用支援を開始したことを発表し、好材料視されている。人身被害が過去最悪の水準となる一方で、ハンターの減少や、警察・自衛隊など既存の関係機関によるクマ対策の制約により対応体制の強化や地域社会の安全確保が喫緊の課題となっており、人を介さず、遠隔から迅速かつ安全にクマを追い払うことで、即効性の高い現実的な解決策として、全国の自治体への展開を目指すとしている。

＜241A＞ ROXX 625 +5

反発。転職支援のみに留まらず、求職者の生活コスト削減を始めとする光熱費・通信費・食費など生活を支援する「Zキャリア ライフサポート」サービスを本格的に提供開始することを発表し、好材料視されている。今後は、今年度に予定しているクレジットカード「Z CAREER CARD」の提供のほか、「住まい」「食と健康」「通信」など、求職者のニーズや社会情勢の変化に合わせ、生活支援サービスを順次拡大し、無理のない未来の選択肢を一緒に考えるサポートを実施していくとしてい

る。

＜157A＞ グリーンモンスター 1198 +195

急騰。新たにブロックチェーン・インフラストラクチャー事業を立ち上げることを発表した。同事業では、プルーフ・オブ・ステイク(proof-of-stake)型の主要なパブリック・ブロックチェーンにおいて、バリデーターノードの運営を中核とするインフラストラクチャー・サービスを行い、運営インフラの性能および効率性の向上に資する範囲のデジタル資産を保有する方針としている。この事業を通じ、日本におけるブロックチェーン・インフラ領域のトップランナーとなることを中長期的な目標としている。

＜4833＞ Defコン 102 +3

反発。デジタル資産トレジャリー戦略の再始動を発表し、好感されている。「国内上場企業として最大級のイーサリアム(ETH)の保有企業」として、中長期的な企業価値向上を目的にイーサリアムの蓄積を進めており、足下、地政学リスク等の外部要因により暗号資産市場は一時的な調整局面にあるが、条件が整ったため戦略的な買い進めを再開する。今回導入したターゲット・バイイング戦略は、特定の価格でイーサリアムを購入する権利を予約しつつ、その対価として「オプション料(プレミアム収益)」を受け取る戦略。

＜6522＞ アスタリスク 440 +41

一時ストップ高。iPhoneのインターフェースがLightningからUSB Type-Cへ移行したことに伴い、トヨタ自動車の完成車物流システム(TDIS)で最新モデルのスマートフォン装着型RFIDリーダー「ASR-M30S」が正式に採用された。バッテリーレス設計を採用したRFIDリーダーで、従来機と比較してより薄型・軽量なのが特長。バッテリーを搭載しないことで必要なタイミングでのみ使用する運用が可能となり、自動車業界に限らずアパレル業界など幅広い分野での活用を想定している。

＜7138＞ TORICO 438 +73

一時ストップ高。東京証券取引所(東証)が20日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。《NH》