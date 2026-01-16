ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ファーストリテや東エレクが2銘柄で約153円分押し下げ

2026年1月16日 16:58

*16:58JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ファーストリテや東エレクが2銘柄で約153円分押し下げ
16日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり115銘柄、値下がり107銘柄、変わらず3銘柄となった。

前日15日の米国株式市場は反発。国内の雇用関連指標含め良好な経済指標を受け景気見通しが改善。さらに、金融のゴールドマン・サックス（GS）やモルガン・スタンレー（MS）の決算を好感した買いに加え、台湾セミ（TSMC）の決算が人工知能（AI）チップを巡る楽観的見解を強め半導体が相場を一段と押し上げた。トランプ大統領がイラン攻撃しないとタカ派色を弱め原油安も好感され終日堅調に推移し、終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は続落して取引を開始した。前場にやや下げ幅を広げた後、マイナス圏で横ばい推移となった。その後、後場からは下げ幅を縮小する動きがみられたが、プラス圏には浮上できず本日の取引を終了した。日経平均は昨日、上昇一服となったが、引き続き高値警戒感が意識されているほか、週末ということもあって利益確定売りが優勢だった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場の株価の重しとなった。ただ、根強い先高観を背景に一定の押し目買いも向っており、下げ幅は限定的となった。


大引けの日経平均は前営業日比174.33円安の53936.17円となった。東証プライム市場の売買高は24億1402万株、売買代金は7兆203億円だった。業種別では、海運業、鉱業、医薬品などが下落した一方で、ガラス・土石製品、非鉄金属、倉庫・運輸関連業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は59.7％、対して値下がり銘柄は37.2％となっている。

値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約109円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、中外薬＜4519＞、ソフトバンクG＜9984＞、ベイカレント＜6532＞、ファナック＜6954＞、イオン＜8267＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約82円押し上げた。同2位はイビデン＜4062＞となり、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、スクリーンHD＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　53936.17(-174.33)

値上がり銘柄数 115(寄与度+309.51)
値下がり銘柄数 107(寄与度-483.84)
変わらず銘柄数 3


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 22800　 310　 82.90
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7835　 353　 23.60
＜6762＞　TDK　　　　　　　　2088　 44　 22.06
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17710　 410　 13.70
＜7735＞　SCREEN　　　　　17870　 990　 13.24
＜6920＞　レーザーテック　　　 36590　 760　 10.16
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 60600　 1500　 10.03
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 20025　 275　 9.19
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2301.5　 29　 7.75
＜6273＞　SMC　　　　　　　 66380　 2060　 6.89
＜6301＞　小松製作所　　　　　　5676　 204　 6.82
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5690　 35　 5.85
＜8053＞　住友商事　　　　　　　6288　 156　 5.21
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3341　 134　 4.48
<1721>　コムシスHD　　　　　 4990　 119　 3.98
<5802>　住友電気工業　　　　　6828　 112　 3.74
<6506>　安川電機　　　　　　　5337　 109　 3.64
<6361>　荏原製作所　　　　　　4862　 97　 3.24
<6861>　キーエンス　　　　　 61860　 950　 3.18
<4324>　電通グループ　　　　　3198　 90　 3.01

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 62650　 -1360 -109.10
＜8035＞　東エレク　　　　　　 42150　 -440　-44.12
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8252　 -342　-34.29
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4010　 -41　-32.89
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6625　 -578　-19.32
＜6954＞　ファナック　　　　　　6644　 -106　-17.72
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2116　-117.5　-11.78
<4543>　テルモ　　　　　　　　2202　 -38　-10.16
<4503>　アステラス製薬　　　　2244　 -58　 -9.69
<4568>　第一三共　　　　　　　3309　 -92　 -9.23
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3852　 -52　 -8.69
<8058>　三菱商事　　　　　　　4055　 -83　 -8.32
<4507>　塩野義製薬　　　　　2862.5　 -75.5　 -7.57
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3670　 -44　 -7.35
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9015　 -191　 -6.38
<4704>　トレンドマイクロ　　　6467　 -180　 -6.02
<9433>　KDDI　　　　　　　2648　 -13　 -5.21
<3382>　7＆iHD　　　　　　 2200 -51.5　 -5.16
<6501>　日立製作所　　　　　　5204　 -154　 -5.15
<4307>　野村総合研究所　　　　5997　 -153　 -5.11《CS》

