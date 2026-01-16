第一生命ホールディングス、株式分割踏まえ株主優待見直し、100株以上を対象に

■QOLismとベネフィット・ステーション利用範囲を拡大

第一生命ホールディングス<8750>(東証プライム)は1月15日、株主優待制度の拡充を発表した。2025年4月1日付で実施した株式分割を踏まえ、より多くの個人投資家に同社株式を保有してもらうとともに、グループサービスへの理解を深める狙いがある。株主への感謝に加え、投資魅力の向上と中長期的な保有促進を目的とする。

今回の拡充では、従来の400株以上、800株以上に加え、新たに100株以上の保有を株主優待の対象とした。あわせて、400株以上800株未満の区分では、ヘルスケアアプリ「QOLism」で獲得できるポイントの上限を1,000円相当引き上げる。これにより、100株以上を保有する国内居住の株主は、「QOLism」および会員制生活総合サービス「ベネフィット・ステーション」を利用できるようになる。

拡充後の制度は、2026年3月31日時点の株主名簿に記載された国内居住の株主を対象に適用する。株主優待の登録方法などは、毎年5月以降に案内を郵送する予定だ。同社は、健康増進や生活支援を軸とした優待内容を通じ、株主との接点を広げ、長期的な関係強化につなげる方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

