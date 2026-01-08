*07:38JST 米国株式市場はまちまち、防衛関連が重し

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（7日）

JAN6

Ｏ 52170（ドル建て）

Ｈ 52550

Ｌ 51985

Ｃ 52095 大証比+85（イブニング比+105）

Vol 2348



JAN6

Ｏ 52080（円建て）

Ｈ 52465

Ｌ 51885

Ｃ 51995 大証比-15（イブニング比+5）

Vol 17287

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（7日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.72円換算）で、ソニーG＜6758＞、トヨタ自動車<

7203>、ソフトバンクG ＜9984＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 213.33 -1.94 3343

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.48 0.04 2583 -36

8035 (TOELY) 東京エレク 120.84 2.04 37876 -29

4

6758 (SONY.N) ソニー 25.12 -0.62 3937 -3

9

9432 (NTTYY) NTT 25.32 -0.18 159 -0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.67 -0.33 3709 -6

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.54 -0.77 5256 -

7

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.06 -0.95 56513 -28

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 58.80 -0.91 18430 13777

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.62 0.11 5209 -3

5

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.72 -0.36 997 -1005.

5

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.84 -0.17 5182 -30

8031 (MITSY) 三井物産 609.87 -3.74 4779 -1

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9403 93

4568 (DSNKY) 第一三共 22.23 0.45 3484 1

4

9433 (KDDIY) KDDI 17.09 -0.22 2678 -7

7974 (NTDOY) 任天堂 16.33 -0.72 10237 -11

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.59 -0.46 5891 -8

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.27 -0.25 1529 -

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.23 0.33 5714 10

8

6902 (DNZOY) デンソー 13.71 -0.15 2149 -

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.78 0.39 8394 -

6

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.64 0.46 2921 -

6

8411 (MFG.N) みずほFG 7.78 0.01 6096 -41

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.45 -0.35 19512 -10

8

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.90 0.11 4984 3

2

7741 (HOCPY) HOYA 160.46 6.50 25147 47

6503 (MIELY) 三菱電機 61.25 -0.45 4800

0

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.64 0.07 3335 -

6

7751 (CAJPY) キヤノン 29.80 -0.38 4670 1

1

6273 (SMCAY) SMC 18.46 0.11 57861 41

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 1.23 2330 34.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 35.00 0.70 54852 -81

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.24 -0.03 2232 -10

8053 (SSUMY) 住友商事 36.20 0.10 5673 1

0

6702 (FJTSY) 富士通 27.87 0.45 4368 -

4

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.33 1.73 17761 -30

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.51 0.04 7056 350

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1685 -14

1

8002 (MARUY) 丸紅 291.61 2.01 4570 -1

2

6723 (RNECY) ルネサス 7.49 0.16 2348 -1.

5

6954 (FANUY) ファナック 20.52 0.19 6432

3

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.17 -0.04 3788 -18

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.80 -0.20 1818 -

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.95 0.20 5164

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.60 -0.06 3322 -2

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 -0.05 2050 -3

9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 131.80 -5.70 20656 5

1

4543 (TRUMY) テルモ 14.43 -0.05 2261 -1

1

8591 (IX.N) オリックス 29.88 -0.19 4683

0

（時価総額上位50位、1ドル156.72円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3056 84 2.8

3

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.23 5714 108 1.9

3

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（7日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1685 -141 -7.7

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 2050 -39 -1.8

7

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.33 17761 -304 -1.6

8

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.67 3709 -61 -1.6

2



「米国株式市場概況」（7日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48996.08 前日比：-466.00

始値：49512.72 高値：49621.43 安値：48951.99

年初来高値：49462.08 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23584.28 前日比：37.10

始値：23544.89 高値：23723.37 安値：23504.22

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6920.93 前日比：-23.89

始値：6945.07 高値：6965.69 安値：6919.19

年初来高値：6944.82 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.831％ 米10年国債 4.15％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は466.00ドル安の48996.08ドル、ナスダックは3

7.11ポイント高の23584.28で取引を終了した。

ADP雇用統計の結果を受け、寄り付き後、まちまち。その後発表されたISM非製造業

景況指数が予想を上回り景気の底堅さを証明すると利下げ期待が後退し、ダウは下

落に転じた。トランプ大統領のソーシャルメディアでの投稿を受け、防衛関連や一

部不動産関連の投資会社が売られ、さらなる重しとなり終盤にかけて下げ幅を拡

大。一方、ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）などハイテクが支え終日堅調

に推移し、まちまちで終了した。セクター別では医薬品小売やヘルスケア機器・サ

ービスが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

石油精製会社のバレロ・エナジー（VLO）、マラソン・ペトロリアム（MPC）やフィ

リップス66（PSX）はトランプ政権によるベネズエラ産原油売却計画を受け、それぞ

れ大幅高。不動産などの投資会社ブラックストーン（BX）はトランプ大統領がソー

シャルメディアで、機関投資家による一戸建て家屋への投資を禁止する方針を明ら

かにし、売られた。

自社管理型の不動産投資信託（REIT）アメリカンホームズ4レント（AMH）も下落。

不動産ウエブサイト運営のジロー・グループ（Z）は上昇した。RTX（RTX）やロッキ

ード・マーチン（LMT）はトランプ大統領が防衛企業に対し、生産ペースの加速や研

究開発の投資を増やすまで自社株買いや配当を承認しないとしたほか、幹部の給与

制限にも言及したため、売りに転じた。

トランプ政権はベネズエラ産原油の今後の販売を管理し、最終的に同国経済の再建

に充てる計画を明らかにした。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》