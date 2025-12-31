関連記事
米国株式市場は続落、手仕舞い売り続く
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（30日）
DEC30
Ｏ 50505（ドル建て）
Ｈ 50840
Ｌ 50360
Ｃ 50700 大証比+200（イブニング比+80）
Vol 1513
DEC30
Ｏ 50360（円建て）
Ｈ 50735
Ｌ 50245
Ｃ 50600 大証比+100（イブニング比-20）
Vol 7908
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（30日）
ADR市場では、対東証比較（ドル156.39円換算）で、東エレク＜8035＞、三菱商事<805
8>、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.85 -1.59 3360
4
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.93 0.04 2491 -2
8035 (TOELY) 東京エレク 111.71 2.57 34941 62
1
6758 (SONY.N) ソニー 25.72 -0.05 4022 -
2
9432 (NTTYY) NTT 25.23 -0.07 158 0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.00 0.19 3597 1
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.46 -0.16 4920 1
8
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.51 0.54 57098 15
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.93 -0.43 17807 13407
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.62 -0.05 4886 1
3
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 128.47 -0.23 10046 807
1
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.39 -0.18 5054 13
8031 (MITSY) 三井物産 591.30 -7.93 4624 -1
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 -1.00 8601 -246
4568 (DSNKY) 第一三共 21.26 -0.09 3325 -2
3
9433 (KDDIY) KDDI 17.33 -0.03 2710 1.5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.86 -0.25 10547 -4
8
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.22 -0.10 5821 4
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.62 -0.02 1544
8
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 -0.11 5774 13
4
6902 (DNZOY) デンソー 13.76 0.04 2152 -
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.59 -0.25 8317 7
4
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.49 0.07 2892 -6.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.36 0.02 5755 55
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.79 0.09 20002 -7
8
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.63 -0.13 4889 5
4
7741 (HOCPY) HOYA 151.90 2.00 23756 71
6503 (MIELY) 三菱電機 58.42 -0.63 4568 -1
7
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.33 0.16 3231 -1
5
7751 (CAJPY) キヤノン 29.62 -0.74 4632 -
1
6273 (SMCAY) SMC 17.36 0.05 54299 -161
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2133 -7
6
6146 (DSCSY) ディスコ 30.80 0.50 48168 -
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.40 -0.10 2252 1.5
8053 (SSUMY) 住友商事 34.72 -0.49 5430 1
8
6702 (FJTSY) 富士通 27.62 0.57 4319 -1
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.78 2.18 17794 -
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.70 -0.30 7100 358
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.00 0.28 1720 69.
5
8002 (MARUY) 丸紅 278.81 -0.19 4360
7
6723 (RNECY) ルネサス 6.87 0.02 2149
9
6954 (FANUY) ファナック 19.46 0.06 6087
3
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.57 0.01 3686 3
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.40 0.30 1793 12.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 32.01 0.03 5006
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 -0.06 3328 -1
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.34 0.06 2089 -4
3
6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.00 1.00 19862 22
7
4543 (TRUMY) テルモ 14.45 -0.05 2260 -1
0
8591 (IX.N) オリックス 29.42 -0.16 4601 4
7
（時価総額上位50位、1ドル156.39円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
5020 (JXHLY) ENEOS 14.82 1159 52 4.70
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（30日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2133 -76 -3.4
4
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8601 -246 -2.78
6594 (NJDCY) 日本電産 3.34 2089 -43 -2.0
2
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.28 413 -4.2 -1.01
「米国株式市場概況」（30日）
ＮＹＤＯＷ
終値：48367.06 前日比：-94.87
始値：48434.88 高値：48471.70 安値：48297.26
年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：23419.08 前日比：-55.27
始値：23465.67 高値：23521.05 安値：23414.83
年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：6896.24 前日比：-9.50
始値：6900.44 高値：6913.25 安値：6893.47
年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.799％ 米10年国債 4.123％
米国株式市場は続落。ダウ平均は94.87ドル安の48367.06ドル、ナスダックは55.27
ポイント安の23419.08で取引を終了した。
年末に向けた調整が続き、寄り付き後、まちまち。その後、手仕舞い売りが強まっ
たほか、金利高が嫌気され、さらに、ウクライナ・ロシア和平合意期待の後退に続
き、トランプ大統領がイランの核能力の再構築に懸念を表明し、再度攻撃する可能
性を警告、地政学的リスクが引き続き重しとなり、相場は終日軟調に推移し、終了
した。セクター別ではエネルギーや電気通信サービスが上昇した一方、自動車・自
動車部品が下落。
ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ
（META）は人工知能（AI）スタートアップ、マヌス（MANUS）を買収することで合意
したと発表し、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）はネタニヤフ首相がトラ
ンプ大統領と会談後、イスラエル空軍向けF15戦闘機製造契約を締結し、上昇。マネ
ージドケア・サービスのモリーナ・ヘルス（MOH）は空売り投資家で知られるマイケ
ル・バーリ氏が同社株を巡り強気の見方を示し、上昇。スポーツデータ・技術会社
のジーニアス・スポーツ（GENI）はアナリストが投資判断を引き上げ、上昇。鶏卵
業者のカルメイン・フーズ（CALM）はアナリストが目標株価を引下げ、下落した。
連邦準備制度理事会（FRB）が公表した12月9日、10日開催の連邦公開市場委員会（F
OMC）議事録で、インフレ率が想定通り改善すれば追加利下げが正当化されるとの見
解を大部分の当局者が示していた。
HorikoCapitalManagementLLC《FA》
