*14:38JST 豪ドル週間見通し：底堅い動きか、11月CPIが手掛かり材料に

■強含み、将来的な利上げの可能性浮上

今週の豪ドル・円は強含み。日本銀行は2026年も利上げを継続する可能性が高まり、リスク選好的な豪ドル買い・円売りが弱まる場面があった。しかしながら、豪準備銀行（中央銀行）は来年中に利上げを開始するとの見方が浮上したこと、米国金利の先安観が強まり、リスク選好的な豪ドル買い・米ドル売りが優勢となったことから、豪ドル・円は週末前に105円台前半まで買われる展開となった。取引レンジ：103円89銭-105円17銭。

■底堅い動きか、11月CPIが手掛かり材料に

来週・再来週の豪ドル・円は底堅い動きを維持する見込み。1月7日発表の11月消費者物価指数（CPI）が有力な手掛かり材料となりそうだ。インフレ率は10月実績を下回る見込みだが、豪準備銀行（中央銀行）の政策金利見通しに影響を及ぼす可能性は低いとみられる。日本の為替介入に対する警戒感は消えていないが、新たな豪ドル売り材料が提供されない場合、豪ドル売り・円買いがただちに強まる可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・1月7日：11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.6％、10月：+3.8％）

・1月8日：11月貿易収支（予想：＋55.5億豪ドル、10月：+43.85億豪ドル）

予想レンジ：103円50銭-106円50銭《FA》