出来高変化率ランキング（13時台）～クシム、岡本硝子などがランクイン

2025年12月25日 14:15

記事提供元：フィスコ

*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クシム、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月25日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2345＞ クシム　　　　　　 　7562800 　68736.46　 333.89% 0.3219%
＜2342＞ トランスGG　　　 　4557700 　163612.62　 264.41% 0.1732%
＜4582＞ シンバイオ　　　　 　7541400 　73491.78　 247.61% 0.0561%
＜2321＞ ソフトフロントH　 　2288000 　83254.66　 214.58% 0.0909%
＜4676＞ フジHD　　　　　 　3015200 　1783150　 206.88% 0.0619%
＜3777＞ 環境フレン　　　　 　12243800 　126536.4　 173.55% 0.0666%
＜1308＞ 上場TPX　　　　 　766206 　1056669.819　 162.39% 0.0002%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　126170 　39814.847　 162.26% 0.0029%
＜3529＞ アツギ　　　　　　 　217600 　72619.62　 150.46% -0.0087%
＜1569＞ TPX－1倍　　　 　59620 　14695.605　 149.25% -0.001%
＜9284＞ カナディアン　　　 　1807 　62817.12　 142.56% 0.0042%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　 　14900 　16914.3　 132.74% 0%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　7796400 　662540.44　 128.04% 0.1111%
＜3496＞ アズーム　　　　　 　134400 　252302　 106.68% 0.0693%
＜7611＞ ハイデ日高　　　　 　141800 　182288.7　 104.90% 0.0159%
＜6562＞ ジーニー　　　　　 　271200 　99722.7　 102.88% 0.0174%
＜2389＞ デジタルHD　　　 　87800 　71356.2　 96.91% 0%
＜4784＞ GMOインター　　 　14981900 　4800926.98　 96.77% 0.0091%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　 　4162500 　2479460.92　 94.69% 0.2122%
＜2930＞ 北の達人　　　　　 　1296100 　71331.64　 94.39% 0.022%
<9166> GENDA　　　　 　4086900 　1373958.54　 93.84% 0.1188%
<2418> ツカダGHD　　　 　512800 　110367.72　 90.48% 0.0196%
<6862> ミナトHD　　　　 　209600 　114420.78　 88.41% 0.0634%
<4985> アース製薬　　　　 　185300 　369609.8　 87.24% 0.0099%
<3451> トーセイ・リート　 　2044 　134485.68　 86.61% -0.002%
<4465> ニイタカ　　　　　 　57300 　60318.68　 81.60% 0.0035%
<5727> 邦チタニウム　　　 　1574300 　864086.44　 80.84% 0.0421%
<276A> ククレブ　　　　　 　159100 　214398.1　 79.00% 0.0366%
<3205> ダイドリミ　　　　 　424500 　220257.22　 73.97% 0.0388%
<3541> 農総研　　　　　　 　369200 　99620.16　 73.96% 0.0282%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

