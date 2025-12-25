関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～クシム、岡本硝子などがランクイン
*14:15JST 出来高変化率ランキング（13時台）～クシム、岡本硝子などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2345＞ クシム 7562800 68736.46 333.89% 0.3219%
＜2342＞ トランスGG 4557700 163612.62 264.41% 0.1732%
＜4582＞ シンバイオ 7541400 73491.78 247.61% 0.0561%
＜2321＞ ソフトフロントH 2288000 83254.66 214.58% 0.0909%
＜4676＞ フジHD 3015200 1783150 206.88% 0.0619%
＜3777＞ 環境フレン 12243800 126536.4 173.55% 0.0666%
＜1308＞ 上場TPX 766206 1056669.819 162.39% 0.0002%
＜2511＞ NF外債 126170 39814.847 162.26% 0.0029%
＜3529＞ アツギ 217600 72619.62 150.46% -0.0087%
＜1569＞ TPX－1倍 59620 14695.605 149.25% -0.001%
＜9284＞ カナディアン 1807 62817.12 142.56% 0.0042%
＜7229＞ ユタカ技研 14900 16914.3 132.74% 0%
＜7746＞ 岡本硝子 7796400 662540.44 128.04% 0.1111%
＜3496＞ アズーム 134400 252302 106.68% 0.0693%
＜7611＞ ハイデ日高 141800 182288.7 104.90% 0.0159%
＜6562＞ ジーニー 271200 99722.7 102.88% 0.0174%
＜2389＞ デジタルHD 87800 71356.2 96.91% 0%
＜4784＞ GMOインター 14981900 4800926.98 96.77% 0.0091%
＜4570＞ 免疫生物 4162500 2479460.92 94.69% 0.2122%
＜2930＞ 北の達人 1296100 71331.64 94.39% 0.022%
<9166> GENDA 4086900 1373958.54 93.84% 0.1188%
<2418> ツカダGHD 512800 110367.72 90.48% 0.0196%
<6862> ミナトHD 209600 114420.78 88.41% 0.0634%
<4985> アース製薬 185300 369609.8 87.24% 0.0099%
<3451> トーセイ・リート 2044 134485.68 86.61% -0.002%
<4465> ニイタカ 57300 60318.68 81.60% 0.0035%
<5727> 邦チタニウム 1574300 864086.44 80.84% 0.0421%
<276A> ククレブ 159100 214398.1 79.00% 0.0366%
<3205> ダイドリミ 424500 220257.22 73.97% 0.0388%
<3541> 農総研 369200 99620.16 73.96% 0.0282%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク