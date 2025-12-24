ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～ACCESS、西部ガスHなどがランクイン

2025年12月24日 09:44

記事提供元：フィスコ

*09:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ACCESS、西部ガスHなどがランクイン
ACCESS＜4813＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、米国子会社が、アラブ首長国連邦に本社を置くEvollabs社と、ホワイトボックス型ネットワーク機器向け統合ネットワークOS「OcNOS」の提供に係る契約を締結し、対価の一部1000万ドルが入金されたと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月24日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5871＞ SOLIZEHD　 76100 　2983.74　 353.45% 0.0079%
＜6074＞ JSS　　　　　　　29100 　1468.46　 253.18% -0.0056%
＜5571＞ エキサイトHD　　　11400 　2151.08　 218.01% -0.0057%
＜1435＞ robothom　　2031000 　65677.14　 180.84% 0%
＜9536＞ 西部ガスH　　　　　188300 　89106.02　 158.19% 0.1083%
＜2354＞ YEDIGIT　　　414700 　96458.64　 140.73% 0.0958%
＜6809＞ TOA　　　　　　　728500 　516201.08　 123.17% -0.0184%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　249700 　193517.06　 112.75% 0.0986%
＜6535＞ アイモバイル　　　　533800 　94029.26　 101.13% 0.0041%
＜6365＞ 電業社　　　　　　　4700 　8109.4　 99.88% -0.0058%
＜410A＞ GMOコマース　　　227500 　109341.92　 89.69% -0.006%
＜6662＞ ユビテック　　　　　38200 　5733.02　 63.54% 0.0039%
＜6772＞ コスモス電　　　　　800 　3246.4　 63.08% -0.0211%
＜6198＞ キャリア　　　　　　45900 　5020.68　 53.05% -0.0085%
＜5194＞ 相模ゴム　　　　　　55500 　24951.9　 51.45% -0.0068%
＜3719＞ AIストーム　　　　2856100 　401837.54　 39.02% 0.0521%
＜7217＞ テイン　　　　　　　5600 　1324.16　 38.79% 0.0051%
＜8946＞ エイシアンスター　　255700 　11711.98　 37.21% 0%
＜6103＞ オークマ　　　　　　1273500 　3163765.1　 35.52% -0.0273%
<7255> 桜井製　　　　　　　5200 　3255.26　 26.33% 0.0084%
<6382> トリニ工　　　　　　29800 　24479.44　 25.42% 0.0202%
<5138> Rebase　　　　40200 　21572.1　 24.45% 0.026%
<8025> ツカモト　　　　　　5200 　5303.34　 15.86% 0.0181%
<2521> 上場米HE　　　　　9585 　14001.07　 15.02% 0.004%
<277A> グロービンク　　　　112800 　288083.16　 10.63% 0.0395%
<7723> 愛時計　　　　　　　53200 　126713.8　 10.24% 0.0143%
<424A> GXゴルドH　　　　185850 　61039.063　 9.44% 0.0161%
<2930> 北の達人　　　　　　477600 　70086.1　 8.45% 0.0148%
＜4813＞ ACCESS　　　　430100 　226510.64　 6.03% 0.0875%
<5282> ジオスター　　　　　55400 　18928.18　 4.33% 0.032%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

