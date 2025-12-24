*09:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ACCESS、西部ガスHなどがランクイン

ACCESS＜4813＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、米国子会社が、アラブ首長国連邦に本社を置くEvollabs社と、ホワイトボックス型ネットワーク機器向け統合ネットワークOS「OcNOS」の提供に係る契約を締結し、対価の一部1000万ドルが入金されたと発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月24日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5871＞ SOLIZEHD 76100 2983.74 353.45% 0.0079%

＜6074＞ JSS 29100 1468.46 253.18% -0.0056%

＜5571＞ エキサイトHD 11400 2151.08 218.01% -0.0057%

＜1435＞ robothom 2031000 65677.14 180.84% 0%

＜9536＞ 西部ガスH 188300 89106.02 158.19% 0.1083%

＜2354＞ YEDIGIT 414700 96458.64 140.73% 0.0958%

＜6809＞ TOA 728500 516201.08 123.17% -0.0184%

＜5724＞ アサカ理研 249700 193517.06 112.75% 0.0986%

＜6535＞ アイモバイル 533800 94029.26 101.13% 0.0041%

＜6365＞ 電業社 4700 8109.4 99.88% -0.0058%

＜410A＞ GMOコマース 227500 109341.92 89.69% -0.006%

＜6662＞ ユビテック 38200 5733.02 63.54% 0.0039%

＜6772＞ コスモス電 800 3246.4 63.08% -0.0211%

＜6198＞ キャリア 45900 5020.68 53.05% -0.0085%

＜5194＞ 相模ゴム 55500 24951.9 51.45% -0.0068%

＜3719＞ AIストーム 2856100 401837.54 39.02% 0.0521%

＜7217＞ テイン 5600 1324.16 38.79% 0.0051%

＜8946＞ エイシアンスター 255700 11711.98 37.21% 0%

＜6103＞ オークマ 1273500 3163765.1 35.52% -0.0273%

<7255> 桜井製 5200 3255.26 26.33% 0.0084%

<6382> トリニ工 29800 24479.44 25.42% 0.0202%

<5138> Rebase 40200 21572.1 24.45% 0.026%

<8025> ツカモト 5200 5303.34 15.86% 0.0181%

<2521> 上場米HE 9585 14001.07 15.02% 0.004%

<277A> グロービンク 112800 288083.16 10.63% 0.0395%

<7723> 愛時計 53200 126713.8 10.24% 0.0143%

<424A> GXゴルドH 185850 61039.063 9.44% 0.0161%

<2930> 北の達人 477600 70086.1 8.45% 0.0148%

＜4813＞ ACCESS 430100 226510.64 6.03% 0.0875%

<5282> ジオスター 55400 18928.18 4.33% 0.032%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》