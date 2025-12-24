関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比85円高の50575円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.12円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、ソニーG＜6758＞、東エレク＜8035＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比85円高の50575円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は79.73ドル高の48442.41ドル、ナスダックは133.01ポイント高の23561.84で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、軟調に推移。その後、7－9月期の国内総生産（GDP）で消費が支援し2年ぶりの高成長となった結果を受け、景気に楽観的な見方が広がり相場を押し上げた。ハイテクも強く、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了した。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円93銭から156円54銭まで上昇し、156円27銭で引けた。日本当局による円安是正介入警戒感が根強く、円が堅調に推移。その後、米7－9月期国内総生産（GDP）が予想を上回り2年ぶり高成長を記録したため来年の利下げ観測を受けたドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1764ドルまで下落し、1.1797ドルへ上昇し、1.1792ドルで引けた。
NY原油先物2月限は強含み（NYMEX原油2月限終値：58.38 ↑0.37）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋0.37ドル（＋0.64％）の58.38ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 14.63 1142 45.5 4.15
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9367 262 2.88
8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8118 168 2.1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1678 28.5 1.7
3
9503 (KAEPY) 関西電力 7.98 2492 32 1.30
「ADR下落率上位5銘柄」（23日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1889 -121 -6.0
2
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1397 -41 -2.8
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.65 17376 -359 -2.02
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2030 -41 -1.9
8
■そのたADR（23日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 219.24 -0.27 3423
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.11 0.24 2515 0
8035 (TOELY) 東京エレク 106.10 1.04 33129 12
9
6758 (SONY.N) ソニー 25.76 0.53 4022 -4
7
9432 (NTTYY) NTT 24.99 0.34 156 -0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.84 -0.16 3566 -
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.19 0.14 5026 1
5
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.55 0.14 57062 7
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.65 -0.55 17376 -359
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.67 0.22 4893
1
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 121.51 1.71 9485 2
5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.65 0.25 5113 -16
8031 (MITSY) 三井物産 589.30 9.30 4600
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 1.00 9367 262
4568 (DSNKY) 第一三共 21.35 0.42 3333
1
9433 (KDDIY) KDDI 17.49 0.36 2731 -4
7974 (NTDOY) 任天堂 16.70 0.06 10429 -8
6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.75 0.65 5894 -8
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.12 -0.12 1567
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.52 0.23 5783 1
8
6902 (DNZOY) デンソー 13.72 -0.02 2142 -7.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.71 0.41 8340
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.55 0.19 2896 -12.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.46 0.10 5823 53
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.98 0.14 20264 -8
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.46 0.36 4827
4
7741 (HOCPY) HOYA 153.34 0.53 23939 -1
6503 (MIELY) 三菱電機 59.55 -0.12 4648
8
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.23 0.07 3194 -
5
7751 (CAJPY) キヤノン 30.45 0.16 4754
7
6273 (SMCAY) SMC 17.20 -0.02 53705 -95
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2.54 2129
4
6146 (DSCSY) ディスコ 30.10 0.10 46992 14
2
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.22 0.14 2220 -13
8053 (SSUMY) 住友商事 35.08 0.48 5477 2
3
6702 (FJTSY) 富士通 27.55 0.43 4301
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.08 2.48 17810 -10
0
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.91 0.08 7153 -1
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 -0.25 1678 28.
5
8002 (MARUY) 丸紅 280.54 252.67 4380 1
2
6723 (RNECY) ルネサス 6.82 0.02 2129 -
9
6954 (FANUY) ファナック 18.87 -0.35 5892
1
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.11 0.37 3764 -5
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 0.00 1769 -
1
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.84 -0.18 4971 -1
0
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.94 0.23 3416 3
8
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.02 2030 -4
1
6857 (ATEYY) アドバンテスト 127.30 -0.10 19874 19
9
4543 (TRUMY) テルモ 14.82 0.24 2314 -1.
5
8591 (IX.N) オリックス 29.67 0.69 4632 3
2
（時価総額上位50位、1ドル156.12円換算）《AN》
