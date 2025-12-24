*08:47JST メタリアル：生成AIで翻訳品質チェックを自動化、開発投資の効果で収益貢献局面へ

メタリアル＜6182＞が主力サービスの高精度AI翻訳「T-4OO（ティーフォーオーオー）」に、生成AIを活用した新たな自動化機能を搭載したと発表している。第１注力分野と位置付けている製薬AI事業なども含め、開発投資の効果創出による収益貢献が来期に向けて期待されることになる。

子会社ロゼッタによる今回のアップデートにより、生成AIが翻訳結果の品質チェックを自動で行い、従来はユーザが手作業で行なっていた翻訳結果の確認・修正作業の大幅な軽減が可能となっている。今回の新機能では、ユーザがアップロードしたファイルや過去の翻訳履歴をもとに、生成AIが原文と訳文の対応関係を解析し、訳抜け・誤訳・意味のずれの自動検出、数字・単位・表記ゆれなどの不整合チェックなど、問題のある箇所を自動的に洗い出し、問題点ごとに改善案をコメントとして提示する。これにより、これまで人手に頼っていたチェック工数の大幅な削減に加え、ヒューマンエラーの見落とし防止、翻訳品質の安定化と属人化の解消により、翻訳業務全体の生産性向上と品質担保が同時に実現することが可能となった。

メタリアルグループは、10月14日に発表した2Q決算発表において、前期4Qから着手の構造改革が着実に進展しており、今期3Q以降は成長再加速に向けた先行投資の効果が徐々に進むと見通しであると説明しており、改善リリースが相次いでいる。今後は、この開発投資の効果創出による収益貢献が期待される。その他、第１注力分野と位置付けている製薬AI事業は、「ラクヤクAI」ブランドにて製薬業界の文書作成業務に最適化された専門文書AIサービスとして、国内外の大手製薬会社・研究機関などを対象に展開中だ。2025年3月には国立がん研究センターとの共同研究発表、7月には小野薬品工業との共同開発を発表するなど、2024年5月の事業立上げ以来、急速に実績を積み上げている。加えて、2025年8月には、製薬業界グローバル大手企業（社名非開示）での採用が決定し、今後は国内外の豊富な実績を踏まえたグローバル大手企業での採用と取引拡大を進めながら、長期売上目標として2030年2月期40億円を目指している。

同社ではAIとメタバース事業とM&Aでの成長により、2028年2月期の売上高で13,400百万円を目指している。10年以上の長期スパンであると、売上100,000百万円以上が目標となる。M&Aも多用されるであろうことで、利益は読み難いものの、実力値として最低限確保できるであろう営業利益率10%を2028年2月期で達成し、これも最低限の数値となるであろう上場企業の平均PER15倍が付いたとした場合、時価総額は120億円を上回る（現在46億円）。《HM》