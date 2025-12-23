関連記事
東証グロ－ス指数は大幅反発、買い一巡後も下値の堅い展開
東証グロース市場指数 869.56 ＋10.13／出来高 4億960万株／売買代金 1618億円東証グロース市場250指数 663.39 ＋8.73／出来高 1億5040万株／売買代金 872億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は368、値下がり銘柄数は203、変わらずは41。
前日22日の米株式市場でダウ平均は3日続伸。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディアの回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は買い優勢で、朝方の買い一巡後も下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.22％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の東京市場では、日経平均が900円近い大幅高となり節目とされる50000円を終値で回復する一方、東証グロース市場指数は朝高の後は終日マイナス圏での推移となるなど、新興市場の低迷が際立っており、今日は出遅れ修正狙いの買いが先行した。一方、東証グロース市場指数は870pt台に位置する25日移動平均線が強力な上値抵抗線として作用しており。ここからの上値余地は大きくないとの見方もあり、今日の新興市場は朝方の買い一巡後はやや上値の重い展開となったが、売り急ぐ動きはなく、終日、下値の堅い展開となった。売買高も12月12日以来の4億株超えとなった。
個別では、ネパール水力発電事業の再開を発表した海帆＜3133＞、核酸医薬品について物質特許の出願を行ったと発表したVIS＜130A＞、系統用蓄電所事業が26年3月期から黒字転換する見通しと発表したポート＜7047＞、12日の高値を上回り先高期待が高まったクックビズ＜6558＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、TORICO＜7138＞、売れるG＜9235＞などが顔を出した。
一方、前日ストップ安の売り地合いが継続したグランディーズ＜3261＞、前日人気化したが長い陰線となり手仕舞い売りが出たAppBank＜6177＞、前日ストップ高の反動安となったmonoAI＜5240＞、25日線を下回り手仕舞い売りを誘ったラクオリア創薬＜4579＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やタイミー＜215A＞が下落。値下がり率上位には、スタートライン＜477A＞、ラクオリア創薬＜4579＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4833|Ｄｅｆｃｏｎ | 80| 22| 37.93|
2| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 394| 80| 25.48|
3| 130A|ＶＩＳ | 510| 80| 18.60|
4| 9235|売れるネット広告 | 702| 100| 16.61|
5| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2390| 276| 13.06|
6| 3664|モブキャスト | 36| 4| 12.50|
7| 4199|ワンプラ | 875| 94| 12.04|
8| 2334|イオレ | 419| 44| 11.73|
9| 341A|トヨコー | 2088| 216| 11.54|
10| 6558|クックビズ | 800| 80| 11.11|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3261|グラン | 741| -150| -16.84|
2| 477A|スタートライン | 905| -180| -16.59|
3| 4579|ラクオリア創薬 | 932| -119| -11.32|
4| 4316|ビーマップ | 1167| -113| -8.83|
5| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 135| -13| -8.78|
6| 157A|Ｇモンスター | 785| -75| -8.72|
7| 5240|ｍｏｎｏＡＩ | 299| -28| -8.56|
8| 4889|レナサイエンス | 1530| -133| -8.00|
9| 4395|アクリート | 1323| -90| -6.37|
10| 5618|ナイル | 350| -23| -6.17|《SK》
