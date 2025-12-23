出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、富士石油などがランクイン

関連記事
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月23日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4833＞ Defコンサル 54077900 107167.96 349.06% 0.2586%
＜2251＞ JGBダブル 2697110 59020.718 344.49% -0.0089%
＜1475＞ iSTOPIX 102554640 1735051.314 321.83% 0.0039%
＜7148＞ FPG 6460600 1056800.38 262.46% 0.0477%
＜6276＞ シリウスV 645800 26781.72 249.78% 0.0591%
＜2562＞ 上場ダウH 30368 12842.918 233.84% 0.0034%
＜352A＞ LOIVE 484600 52701.54 228.91% 0.0352%
＜7138＞ TORICO 22102000 945279.84 208.87% 0.1974%
＜7746＞ 岡本硝子 5676400 303402.3 189.06% 0.0899%
＜5707＞ 東邦鉛 1722100 326774.14 179.68% 0.0904%
＜1306＞ NFTOPIX 8853910 7432450.016 174.06% 0.0033%
＜2634＞ NFSP500ヘ 133958 77162.771 163.71% 0.0027%
＜338A＞ Zenmu 186000 233247.7 159.19% 0.0516%
＜402A＞ アクセルスペ 5580200 663996.46 156.09% 0.1379%
＜6217＞ 津田駒 2719400 294768.82 155.26% 0.1996%
＜5017＞ 富士石油 388300 55222 153.33% -0.002%
＜4746＞ 東計電算 409400 479302.5 146.96% -0.0099%
＜1689＞ ガスETF 266269 72309.718 138.32% -0.0684%
＜1478＞ iS高配当 84160 98281.17 135.89% 0.0013%
＜7965＞ 象印 511200 234511.58 128.50% 0.0261%
<3133> 海帆 2071900 253848.3 125.39% 0.1503%
<2656> ベクターHD 969100 37506.56 121.36% -0.03%
<2569> 上場NSQヘ 252386 294752.919 112.19% 0.0015%
<3553> 共和レザ 101300 39525.38 110.40% 0.0292%
<6231> 木村工機 2500 13477.2 110.05% -0.0126%
<237A> iS米債25 574630 58202.318 109.37% -0.0012%
<7358> ポピンズ 33200 15523.06 108.10% 0.0126%
<3856> Abalance 3155900 385663.18 106.81% 0.0947%
<7384> プロクレアHD 186700 132317.04 100.46% 0.0906%
<2630> MXS米株ヘ 6118 35737.392 90.85% 0.004%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
