出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、富士石油などがランクイン

2025年12月23日 13:59

*13:59JST 出来高変化率ランキング（13時台）～岡本硝子、富士石油などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月23日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4833＞ Defコンサル　　 　54077900 　107167.96　 349.06% 0.2586%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　2697110 　59020.718　 344.49% -0.0089%
＜1475＞ iSTOPIX　　 　102554640 　1735051.314　 321.83% 0.0039%
＜7148＞ FPG　　　　　　 　6460600 　1056800.38　 262.46% 0.0477%
＜6276＞ シリウスV　　　　 　645800 　26781.72　 249.78% 0.0591%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　 　30368 　12842.918　 233.84% 0.0034%
＜352A＞ LOIVE　　　　 　484600 　52701.54　 228.91% 0.0352%
＜7138＞ TORICO　　　 　22102000 　945279.84　 208.87% 0.1974%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　 　5676400 　303402.3　 189.06% 0.0899%
＜5707＞ 東邦鉛　　　　　　 　1722100 　326774.14　 179.68% 0.0904%
＜1306＞ NFTOPIX　　 　8853910 　7432450.016　 174.06% 0.0033%
＜2634＞ NFSP500ヘ　 　133958 　77162.771　 163.71% 0.0027%
＜338A＞ Zenmu　　　　 　186000 　233247.7　 159.19% 0.0516%
＜402A＞ アクセルスペ　　　 　5580200 　663996.46　 156.09% 0.1379%
＜6217＞ 津田駒　　　　　　 　2719400 　294768.82　 155.26% 0.1996%
＜5017＞ 富士石油　　　　　 　388300 　55222　 153.33% -0.002%
＜4746＞ 東計電算　　　　　 　409400 　479302.5　 146.96% -0.0099%
＜1689＞ ガスETF　　　　 　266269 　72309.718　 138.32% -0.0684%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　84160 　98281.17　 135.89% 0.0013%
＜7965＞ 象印　　　　　　　 　511200 　234511.58　 128.50% 0.0261%
<3133> 海帆　　　　　　　 　2071900 　253848.3　 125.39% 0.1503%
<2656> ベクターHD　　　 　969100 　37506.56　 121.36% -0.03%
<2569> 上場NSQヘ　　　 　252386 　294752.919　 112.19% 0.0015%
<3553> 共和レザ　　　　　 　101300 　39525.38　 110.40% 0.0292%
<6231> 木村工機　　　　　 　2500 　13477.2　 110.05% -0.0126%
<237A> iS米債25　　　 　574630 　58202.318　 109.37% -0.0012%
<7358> ポピンズ　　　　　 　33200 　15523.06　 108.10% 0.0126%
<3856> Abalance　 　3155900 　385663.18　 106.81% 0.0947%
<7384> プロクレアHD　　 　186700 　132317.04　 100.46% 0.0906%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　6118 　35737.392　 90.85% 0.004%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

