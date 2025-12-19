関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～河合楽、アライドアーキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜206A＞ PRISMBio 6478900 67085.2 300.12% -0.1016%
＜381A＞ iF米債35 86881 78149.858 292.21% -0.0004%
＜2251＞ JGBダブル 272200 17116.905 278.69% 0.0049%
＜7952＞ 河合楽 160300 36090.44 269.03% 0.0802%
＜2569＞ 上場NSQヘ 160004 71788.137 225.30% 0.0129%
＜4565＞ ネクセラファーマ 4827800 505176.78 218.15% -0.1244%
＜6224＞ JRC 207300 58657.68 202.81% 0.0365%
＜6081＞ アライドアーキ 2181500 144754.5 201.74% 0.0547%
＜8570＞ イオンFS 2048800 643498.35 193.30% 0.1127%
＜4847＞ インテリW 211100 36233.58 181.43% -0.0021%
＜1662＞ 石油資源 8045300 2448896.52 166.71% 0.0373%
＜4784＞ GMOインター 4048300 669772.54 157.70% 0.132%
＜4216＞ 旭有機材 96800 136767.1 151.68% 0.08%
＜5243＞ note 1571700 654337.34 140.20% 0.0675%
＜9553＞ マイクロアド 1089000 192322.28 126.29% 0.0806%
＜6469＞ 放電精密 160200 116053.9 125.87% 0.0813%
＜6836＞ プラットホーム 120300 46541.18 118.11% -0.0188%
＜408A＞ iSベストAI 1284600 87023.702 106.97% 0.0192%
＜4595＞ ミズホメディ 349300 223683.96 106.49% 0.0467%
＜1631＞ NF銀行17 10083 108693.9 97.27% 0.015%
<2160> ジーエヌアイ 3029200 2721719.4 96.79% -0.0454%
<5817> JMACS 2909500 1006835.78 96.46% 0.0886%
<3997> トレードワクス 978300 162233.78 94.95% 0.0794%
<9337> トリドリ 20900 27295.2 92.25% 0.0244%
<6905> コーセル 263000 119580.4 90.70% -0.0355%
<1571> NF日経イン 1864971 322122.978 89.93% -0.007%
<7610> テイツー 811200 50110.88 83.70% 0.0283%
<9551> メタウォーター 143400 213588.1 81.58% 0.0353%
<4776> サイボウズ 711300 965126.82 80.11% 0.0374%
<3905> データSEC 1241800 1405518.46 76.12% 0.0101%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
