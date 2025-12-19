ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～河合楽、アライドアーキなどがランクイン

2025年12月19日 13:53

印刷

記事提供元：フィスコ

*13:53JST 出来高変化率ランキング（13時台）～河合楽、アライドアーキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月19日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜206A＞ PRISMBio　 　6478900 　67085.2　 300.12% -0.1016%
＜381A＞ iF米債35　　　 　86881 　78149.858　 292.21% -0.0004%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　272200 　17116.905　 278.69% 0.0049%
＜7952＞ 河合楽　　　　　　 　160300 　36090.44　 269.03% 0.0802%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　 　160004 　71788.137　 225.30% 0.0129%
＜4565＞ ネクセラファーマ　 　4827800 　505176.78　 218.15% -0.1244%
＜6224＞ JRC　　　　　　 　207300 　58657.68　 202.81% 0.0365%
＜6081＞ アライドアーキ　　 　2181500 　144754.5　 201.74% 0.0547%
＜8570＞ イオンFS　　　　 　2048800 　643498.35　 193.30% 0.1127%
＜4847＞ インテリW　　　　 　211100 　36233.58　 181.43% -0.0021%
＜1662＞ 石油資源　　　　　 　8045300 　2448896.52　 166.71% 0.0373%
＜4784＞ GMOインター　　 　4048300 　669772.54　 157.70% 0.132%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　 　96800 　136767.1　 151.68% 0.08%
＜5243＞ note　　　　　 　1571700 　654337.34　 140.20% 0.0675%
＜9553＞ マイクロアド　　　 　1089000 　192322.28　 126.29% 0.0806%
＜6469＞ 放電精密　　　　　 　160200 　116053.9　 125.87% 0.0813%
＜6836＞ プラットホーム　　 　120300 　46541.18　 118.11% -0.0188%
＜408A＞ iSベストAI　　 　1284600 　87023.702　 106.97% 0.0192%
＜4595＞ ミズホメディ　　　 　349300 　223683.96　 106.49% 0.0467%
＜1631＞ NF銀行17　　　 　10083 　108693.9　 97.27% 0.015%
<2160> ジーエヌアイ　　　 　3029200 　2721719.4　 96.79% -0.0454%
<5817> JMACS　　　　 　2909500 　1006835.78　 96.46% 0.0886%
<3997> トレードワクス　　 　978300 　162233.78　 94.95% 0.0794%
<9337> トリドリ　　　　　 　20900 　27295.2　 92.25% 0.0244%
<6905> コーセル　　　　　 　263000 　119580.4　 90.70% -0.0355%
<1571> NF日経イン　　　 　1864971 　322122.978　 89.93% -0.007%
<7610> テイツー　　　　　 　811200 　50110.88　 83.70% 0.0283%
<9551> メタウォーター　　 　143400 　213588.1　 81.58% 0.0353%
<4776> サイボウズ　　　　 　711300 　965126.82　 80.11% 0.0374%
<3905> データSEC　　　 　1241800 　1405518.46　 76.12% 0.0101%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事