*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は戻りの鈍い値動きか、日銀利上げ観測が下押し

17日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想する。足元の米重要経済指標に弱さが目立ち、減速懸念によるドル売りに振れやすい。一方、日本の財政悪化懸念も、今週の日銀による追加利上げ観測で円買いがドルの戻りを抑えそうだ。

前日発表された米雇用統計で非農業部門就業者数は市場予想を上回ったが、失業率は悪化し、内容は強弱入り混じる結果に。小売売上高も想定をやや下回り、米経済の減速懸念が意識された。ただ、米金利安もドルは持ち直し、ユーロ・ドルは1.1730ドル台に失速、ドル・円は154円台半ばで下げ渋った。本日アジア市場で底堅い米金利を手掛かりにドルは買い戻され、日本株の反転でやや円売りに振れドル・円は小幅に上昇した。

この後の海外市場は、引き続き米国経済を見極める展開。経済指標の弱さが目立ち、連邦準備制度理事会(FRB)による来年1月の追加利下げ観測が強まり、米金利安・ドル安の基調が続く見通し。投資家のリスク回避姿勢が再燃すれば、ドル売りが優勢の可能性もあろう。154円前半では値ごろ感によるドルの買戻しや日本の財政悪化懸念による円売りは根強いものの、今週の日銀による追加利上げが意識され、円買い圧力がドルの戻りを抑える。

【今日の欧米市場の予定】

・18：00 独・12月IFO企業景況感指数（予想：88.3、11月：88.1）《CS》