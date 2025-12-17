関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～リンカーズ、誠建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月17日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜5131＞ リンカーズ 3873200 127698.32 177.3% 0.0523%
＜8995＞ 誠建設 684200 205287.36 155.43% 0.2191%
＜5721＞ S・サイエンス 33900700 1776910.4 134.04% -0.009%
＜9287＞ JIF 9500 201075.24 107.22% 0.0015%
＜6209＞ リケンNPR 75200 124010.8 78.81% 0.0204%
＜2330＞ フォーサイド 660200 54538.1 68.29% -0.0734%
＜8894＞ REVOLUTI 1731700 43288.14 63.57% -0.074%
＜2249＞ iF500Wベ 16585 114051.634 51.45% -0.0041%
＜6574＞ コンヴァノ 3134100 196130.18 50.47% 0.0673%
＜4406＞ 日理化 201300 29660.06 46.78% -0.0136%
＜6069＞ トレンダーズ 46800 31114.26 46.39% 0.0245%
＜369A＞ エータイ 49500 79342.3 46.38% -0.0301%
＜5994＞ ファインシンター 34400 33833.88 41.03% 0.0236%
＜7235＞ 東ラヂエタ 34900 35065.86 39.56% 0.002%
＜3798＞ ULS－G 303900 102661.3 38.78% 0.0894%
＜2046＞ インドブル 3163 57362.584 37.26% -0.0096%
＜6915＞ 千代インテ 29400 61930.7 34.94% -0.0135%
＜6538＞ ディスラプタ 134700 30823.94 34.44% 0.0327%
＜1563＞ グロース・コア 34846 43042.621 32.45% -0.0203%
＜6489＞ 前沢工 86600 111057.3 30.14% -0.0578%
<7229> ユタカ技研 11100 30492.8 27.76% 0.0016%
<6907> ジオマテック 68500 51960.1 26.45% -0.06%
<3565> アセンテック 1184700 1263721.1 23.15% 0.0489%
<3323> レカム 742600 47343.98 23.04% -0.0126%
<1651> iF高配40 18464 37475.788 19.07% -0.0061%
<4777> ガーラ 117200 18823.42 18.47% -0.0098%
<2237> iF500ダ 1097 128562.1 18.41% -0.0034%
<6809> TOA 365900 542898.34 16.96% -0.0382%
<4883> モダリス 1156300 67013.06 14.08% -0.0175%
<3667> enish 1115300 63643.04 12.43% -0.0357%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
