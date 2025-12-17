ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～リンカーズ、誠建設などがランクイン

2025年12月17日 10:36

記事提供元：フィスコ

*10:36JST 出来高変化率ランキング（10時台）～リンカーズ、誠建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月17日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜5131＞ リンカーズ　　　　 3873200 　127698.32　 177.3% 0.0523%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　684200 　205287.36　 155.43% 0.2191%
＜5721＞ S・サイエンス　　　33900700 　1776910.4　 134.04% -0.009%
＜9287＞ JIF　　　　　　　9500 　201075.24　 107.22% 0.0015%
＜6209＞ リケンNPR　　　　75200 　124010.8　 78.81% 0.0204%
＜2330＞ フォーサイド　　　　660200 　54538.1　 68.29% -0.0734%
＜8894＞ REVOLUTI　　1731700 　43288.14　 63.57% -0.074%
＜2249＞ iF500Wベ　　　16585 　114051.634　 51.45% -0.0041%
＜6574＞ コンヴァノ　　　　　3134100 　196130.18　 50.47% 0.0673%
＜4406＞ 日理化　　　　　　　201300 　29660.06　 46.78% -0.0136%
＜6069＞ トレンダーズ　　　　46800 　31114.26　 46.39% 0.0245%
＜369A＞ エータイ　　　　　　49500 　79342.3　 46.38% -0.0301%
＜5994＞ ファインシンター　　34400 　33833.88　 41.03% 0.0236%
＜7235＞ 東ラヂエタ　　　　　34900 　35065.86　 39.56% 0.002%
＜3798＞ ULS－G　　　　　303900 　102661.3　 38.78% 0.0894%
＜2046＞ インドブル　　　　　3163 　57362.584　 37.26% -0.0096%
＜6915＞ 千代インテ　　　　　29400 　61930.7　 34.94% -0.0135%
＜6538＞ ディスラプタ　　　　134700 　30823.94　 34.44% 0.0327%
＜1563＞ グロース・コア　　　34846 　43042.621　 32.45% -0.0203%
＜6489＞ 前沢工　　　　　　　86600 　111057.3　 30.14% -0.0578%
<7229> ユタカ技研　　　　　11100 　30492.8　 27.76% 0.0016%
<6907> ジオマテック　　　　68500 　51960.1　 26.45% -0.06%
<3565> アセンテック　　　　1184700 　1263721.1　 23.15% 0.0489%
<3323> レカム　　　　　　　742600 　47343.98　 23.04% -0.0126%
<1651> iF高配40　　　　18464 　37475.788　 19.07% -0.0061%
<4777> ガーラ　　　　　　　117200 　18823.42　 18.47% -0.0098%
<2237> iF500ダ　　　　1097 　128562.1　 18.41% -0.0034%
<6809> TOA　　　　　　　365900 　542898.34　 16.96% -0.0382%
<4883> モダリス　　　　　　1156300 　67013.06　 14.08% -0.0175%
<3667> enish　　　　　1115300 　63643.04　 12.43% -0.0357%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

